Los convocados de Ecuador para jugar ante la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa con un compañero de Luis Suárez como destaque

Valle entró en lugar del portero del Emelec Gilmar Napa, que se encuentra lesionado, mientras que también figura en la lista Moisés Ramírez, que recientemente perdió la titularidad en Independiente del Valle en detrimento de Guido Villar.

Así, todo indica que el arco de Ecuador volverá a estar en manos del arquero Hernán Galíndez, del Huracán argentino.

Ecuador's Argentine coach Sebastian Beccacece speaks during a press conference at the "Casa de la Selección" in Quito on October 3, 2024, ahead of two South American FIFA World Cup qualification football matches. Ecuador will face Paraguay and Uruguay in

Sebastián Beccacece

Foto: AFP