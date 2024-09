Luciano Rodríguez contó cómo fue su charla con el técnico de la selección, Marcelo Bielsa, sobre su aumento de peso

Luciano Rodríguez fue convocado por Marcelo Bielsa para los últimos dos partidos de Uruguay en las Eliminatorias, contra Paraguay y Venezuela, pero no tuvo minutos. Luego de los partidos se informó en medios de prensa, que el técnico notó que el delantero estaba "gordo" y por eso no lo incluyó.

"Hablé con Marcelo sobre el peso, llegué con un tema de peso. Acá en Brasil se trabaja mucho para la masa muscular y llegué con aumento de peso en ese sentido, de masa muscular. Me sentía bien, pero a Marcelo le gusta más fino para que esté más ágil para los extremos, más rápido, más liviano en el 1 contra 1; creo que tiene un poco de razón, no digo que me dijo que estaba gordo, pero estaba más pesado en masa muscular. Sé que bajando un poquito voy a estar más liviano para cumplir lo que él me pide", dijo el delantero en Carve Deportiva.

Luciano Rodríguez Luciano Rodríguez Foto: @Uruguay

Pero además, aclaró: "El club no me pide que aumente de masa muscular, el club te da las herramientas, proteínas, vitaminas, suplementos, para que estés fuerte, no te falte nada, para que puedas rendir bien en los partidos, solo que a mi no me estaba tocando jugar al principio, consumía y al no gastarlo, subí de peso, haciendo mucho tren superior y crecí de pierna y ahí gané la mayoría de fuerza, pero no es que el club me exige qu suba masa muscular".

Luciano Rodríguez en la selección de Uruguay

El jugador de Bahía señaló que "para mi es un sueño estar en la selección, es lo primordial, lo que aspiro es mantenerme en la selección, muy contento de hacer el proceso. Me fue bastante bien en la sub 20, en la sub 23 tal vez no fue el campeonato, pero puede hacer goles. También trabajamos con Marcelo (Bielsa), conocimos su idea de trabajo, él siguió confiando en mi para seguir en el radar".

Y si bien está a la orden del entrenador, marcó su preferencia en la cancha: "Juego en las tres posiciones de ataque, por afuera o por adentro, donde él vea conveniente, estoy para ayudar, estar ahí es lo mejor que hay. El año pasado jugué por afuera en Liverpool, también de 9 algunos partidos. La vez que debuté en la mayor jugué de 9, no me incomoda, pero personalmente me gusta jugar por afuera por tener más visión de cancha y tenes más contacto con la pelota".