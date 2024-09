Marcelo Bielsa habló de Luis Suárez: "En la Copa América me di el gusto de aprender de él"

Lo que dijo Marcelo Bielsa sobre Luis Suárez en la selección de Uruguay

"Mi contacto con Luis Suárez fue muy, muy enriquecedor. Hay gestos que en un entrenamiento se ven 50 veces. Para ver 50 veces un gesto, se necesitan 20 partidos. Yo lo veía a Luis Suárez, dirigí a Batistuta, a Crespo, a Aduriz que es extraordinario. Lo vi a Suárez de cerca y le pregunté intencionadamente si él pateaba al arco. Y él me dijo: 'No, yo no pateo al arco. Yo pateo a un lugar del arco'. Y esa respuesta tiene un sabor especial para quienes nos gusta el fútbol", dijo Bielsa.