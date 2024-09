Marcelo Bielsa: "Me duele que me lo digan, pero es cierto, en los últimos partidos, perdimos el ADN que intento proponer en la selección"

"Me extraña un poquito la pregunta. Es normal. Las resoluciones de las dificultades, siempre han sido satisfactorias", comenzó diciendo.

Bielsa habló del peso de Luciano Rodríguez, quien había comentado que habló con el DT celeste, y le preguntaron si era verdad que Agustín Canobbio fue alcanzapelotas en una práctica celeste en la Copa América 2024.

"La mejor respuesta es la que le dé el jugador, porque evita la mía. En relación al peso de un jugador, siempre le doy muchísima importancia. Cuando un jugador está en peso, hay deducciones que son inevitables y que son muy importantes. El que está en peso, está entrenado y ese es un buen profesional. El peso ideal de un jugador, es el peso con el que un futbolista ha transcurrido un período de tiempo prolongado con actuaciones satisfactorias. Si yo veo que un jugador tiene un buen nivel futbolístico en un período largo de tiempo, en un mes, miro ese peso y le digo que jugó muy bien y le pregunto si ese es su peso normal"

Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en el Museo del Fútbol

A Luciano le dije, 'tu peso ideal lo viví contigo en el Preolímpico, y tenías otro peso al de ahora. Pero cualquier diferencia que haya entre mi opinión y la tuya, es mejor la tuya. Cualquier opinión entre tu opinión y la de tu club, es mejor la de tu club, porque yo te veo una vez por mes, y el club te ve todos los días'".

"Respecto a lo de que Canobbio haya sido alcanzapelotas en una práctica en la Copa América, es una ofensa hacia mí o hacia él. Pregúntele a él o a cualquier jugador que tuve, si ofició de alcanzapelotas. Hay veces que se basan en un trascendido".

El entrenador celeste fue consultado acerca de si le da trascendencia a los futbolistas del fútbol uruguayo, y la importancia de la victoria de Peñarol ante Flamengo por Copa Libertadores.

"Por supuesto que le doy valor a lo que sucede en el fútbol uruguayo, fundamentalmente porque son jugadores uruguayos y segundo, porque no es sencillo destacar en el fútbol uruguayo. No importa la dificultad que tiene, si es mejor o no. Respecto al partido Peñarol-Flamengo tengo una lupa, por la forma en que ganó, por la importancia de la competencia, por la calidad del rival, eso no pasa desapercibido para cualquier persona que está analizando. Pero también hay muchos jugadores que están en equipos menores a los que permanentemente estoy tratando de valorar. Sería muy injusto si no valorara lo que produce el fútbol uruguayo en su liga local porque hay muchos jugadores que pueden alimentar en el futuro a la selección mayor", comentó.

Bielsa también habló de la pasada fecha por Eliminatorias en las que Uruguay no ganó ninguno de sus dos encuentros.

"Ninguno de los dos partidos jugamos bien. Contra Paraguay empatamos, pudiendo haberlo ganado. Si bien ellos pudieron haber convertido dos goles, Uruguay tuvo un dominio más sostenido y similar cantidad de situaciones de gol, tal vez no tan evidentes y tan claras como la de Paraguay. El empate fue justo, pero pudimos haberlo ganado. Ante Venezuela, empatamos pudiendo haber perdido", dijo.

El DT celeste habló de los cambios ofensivos que tuvo que hacer últimamente en la selección de Uruguay.

"Las Eliminatorias serían mucho más parejas, si cada selección jugara siempre con sus mejores 11 jugadores. Como eso no es posible, lo que sucede es que de acuerdo a cómo yo me he manejado, está claro que Darwin tenía un rol protagónico, yo tengo muchísimas esperanzas en Viña, para mí es un jugador con un futuro muy importante. Después está Luis Suárez que para mí fue un aporte muy significativo, su peso en la Copa América, fue importante. Salir terceros no fue muy significativo, pero si hubiéramos sido cuartos, hubiera sido calificado como un fracaso. Ese segundo tiempo contra Canadá, Luis tuvo una importancia capital para empatar el partido y luego ganarlo por penales. Jugó el segundo tiempo, tuvo un rendimiento futbolístico y físico muy importante, convirtió y contagió ganas de jugar. Todos sabemos lo que Luis Suárez aporta".

Y continuó: "Cuando terminó su participación en la Copa América, a mí me resulta muy fácil evaluar los ciclos de rendimiento entre una fecha FIFA y la otra porque llevo una planilla con los minutos en su club, los goles que convirtió, analizamos la actuación de un jugador resumiendo sus intervenciones, y tenemos un código de calificación que no es únicamente mi punto de vista, sino que es compartido con tres o cuatro opiniones más. Después tenemos la evaluación física y la evaluación del peso, que le doy mucha importancia. Recabamos el peso una vez por semana. Entre la Copa América y el partido ante Paraguay, fue su mejor período: goles, peso ideal y un rendimiento físico muy alto durante varios partidos seguidos. Al no estar Darwin, Viña o Luis, tuve que buscar otras opciones. A veces no son las que ustedes imaginan como las mejores. Olivera puede ser un wing derecho o izquierdo. Desde mi opinión, él puede ser un buen centroatacante. No es lo que piensa la gente o el periodismo. Después, Luciano (Rodríguez) es wing derecho y lo he utilizado como centroatacante en el Preolímpico y en algún otro partido. También manejé la opción de Merentiel porque juega con regularidad y rinde en su equipo. He manejado todas las opciones que entendí posibles. Fui manejando esas opciones de la manera que creí que era lo mejor".

bielsa.jpg Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, brindó una conferencia de prensa

Bielsa fue consultado sobre el rendimiento de Marichal. "Siempre lo consideré un zaguero central, derecho o izquierdo. Juega en una liga muy importante de Europa. Es cierto que en su club jugó de lateral por ambas puntas, pero su posición original es de central. Me permito hacer un comentario que no define a Marichal, sino una realidad: en un colectivo como el de los jugadores uruguayos están Araujo, Giménez, Cáceres, Olivera, Piquerez, Viñas, seguramente me estoy olvidando de alguno. Tampoco sería justo ignorar que un jugador se pone la camiseta de la selección y tiene enseguida un gran rendimiento. Marichal no es titular en su equipo, eso habla de que hay procesos de saltos en sus respectivas ligas. Son jugadores que necesitan procesos de estabilización en sus clubes. Cáceres ante Paraguay fue el jugador que mejor jugó en cualquier puesto desde que yo dirijo a la selección de Uruguay".

A Bielsa le comentaron que en la selección de Uruguay, se perdió el ADN que es el que él pregona. Y así contestó: "Me duele que me lo diga, pero es cierto. Quizás es por eso que me defiendo tanto".

"Mi contacto con Luis Suárez fue muy, muy enriquecedor. Hay gestos que en un entrenamiento se ven 50 veces. Para ver 50 veces un gesto, se necesitan 20 partidos. Yo lo veía a Luis Suárez, dirigía a Batistuta, a Crespo, a Aduriz que es extraordinario. Lo vi a Suárez de cerca y le pregunté intencionadamente si él pateaba al arco. Y él me dijo: "no, yo no pateo al arco. Yo pateo a un lugar del arco'. Y esa respuesta tiene un sabor especial para quienes nos gusta el fútbol. Otra cosa que intuía pero la vi en él, es que va viendo todos los pases que tiene la circulación de un ataque, las secuencias. A cada pase, él le ofrecía un movimiento que indicaba qué tipo de habilitación quería. Esto son cosas que las comento, que son difíciles de entender. Los grandes centroatacantes, siempre dicen dónde quieren que vaya la pelota, nunca van a donde la pelota fue después que partió. Los buenos de verdad, te dicen 'tirámela aquí', los comunes van a donde está la pelota y si hacen eso, siempre llegan tarde. En la Copa América me di el gusto de aprender de él. Como aprendí de Batistuta, de Crespo, de Aduriz. ¿Vio cómo se enoja Luis? No se enoja con el compañero, se enoja con la pelota que él quiere que llegue a determinado lugar que la está esperando".

20240906 Despedida de Luis Suárez de la selección de Uruguay Foto Leonardo Carreño (11).jpeg Diego Godín, Luis Suárez, Diego Lugano y Diego Forlán Foto: Leonardo Carreño

Y prosiguió hablando de Luis Suárez y su periplo en la celeste.

"No tengo ni la confianza de decirle 'Luis'. Su paso desde que yo lo dirigí, fue impecable. Un caballero, un tipo muy generoso que demostró que no pensaba en él, sino en Uruguay. Me llamó por teléfono después de la Copa América y que iba a seguir hasta diciembre, pero que si yo prefería, él podía despedirse anticipadamente de estos seis partidos y no consumir espacios en una convocatoria que yo pudiera dedicarle a jugadores para el futuro. Yo le dije que lo vi en el período entre la Copa América y el partido ante Paraguay y su rendimiento siempre fue alto, de bueno a muy bueno, siempre de al menos 7 puntos, algo muy difícil. 'Mire, viene de protagonizar una Copa América que jugó muy poco y terminó siendo decisivo, aparte de ser un apoyo para todos los jugadores, inclusive para mí también. Es bueno tener a alguien que actúa de forma tan desinteresada. Usted está en su plenitud física y va a estar convocado en la próxima fecha FIFA, va a ser muy útil'". comentó el DT celeste.

Y continuó: "Pero hay algo que para mí es muy importante: cuando una persona le da tanto al fútbol de un país, es importante también que no tratara de que fuera tercera opción, como pasó en la Copa América. A un jugador se le respeta diciéndole 'sos convocado porque lo merecés y porque estás en condiciones de disputar el espacio en el que actuás'. Ningún jugador quiere que le garanticen nada si no juega. 'Quiero pertenecer, si no soy necesario o útil, no. No quiero estar por mis antecedentes', me comentó. Siempre le dije con muchísimo respeto todo lo que pensaba y él a mí, también. Una relación muy fácil de llevar adelante. Es más. Le dije 'entiendo su opción de llegar a diciembre, me alegro, pero está en condiciones de cambiar de opinión cuando le parezca, porque siento que estoy en condiciones de no pedirle nada. Nunca voy a influir para que haga algo diferente a lo que crea que es lo mejor'. Me hubiera parecido incorrecto de mi parte, pedirle algo de mi parte porque es alguien a que había que darle y no pedirle. En su caso, hay que aceptar lo que un jugador como él decida".

bielsa.jpg Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, brindó una conferencia de prensa

Bielsa también habló de los últimos cinco partidos, de los cuales, en cuatro Uruguay no anotó goles. "Lo peor que puede hacer un entrenador, es no enterarse se la verdad. Si uno la maquilla, tiene pocas posibilidades de revertir lo que es error. En relación a los partidos en los que no hubo goles, el resultado que se obtuvo, aumenta o disminuye lo que se está reclamando. Ante Colombia, estábamos en mejores condiciones que el rival para ganar el primer tiempo y lo terminamos perdiendo. Y en el segundo, fuimos mejores. Canadá ya lo comenté. En los partidos de hoy, son mínimas las situaciones de gol que se crean. A mí me preocupa. Pero tampoco puedo ignorar dentro de qué fútbol nos estamos moviendo. Estamos dentro de lo mejor que producen los equipos en esta competencia. No estamos a nivel de Argentina, porque tiene cosas que nosotros, estando en condiciones de hacer, no hacemos. El entrenador de Argentina, hace que cada uno esté muy cerca de hacer las cosas que pueden hacer. Y yo no lo consigo. Eso es culpa mía. Hay un plus de crecimiento que pensé que íbamos a resolver y que no está resuelto. Todos los ciclos de los equipos tienen altos y bajos. Haber ganado 2 puntos contra Venezuela y Paraguay es muy poco, pero también es mucho. No le voy a decir que estábamos tristes después de empatar con Venezuela y con Paraguay. Alegría no había, pero tampoco había tristeza y más o menos todos pensábamos lo mismo. Esto también es una forma de maquillar la verdad".