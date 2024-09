Las primeras sorpresas en la lista de reservados de Marcelo Bielsa para los partidos de Uruguay por Eliminatorias

Sebastián Cáceres, que fue uno de los centrales titulares en el primer partido contra Paraguay, pero se lesionó a los 4 minutos de encuentro siguiente contra Venezuela.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: José María Giménez of Uruguay talks to Referee Alexis Herrera after being injured during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank of America Stadium on July 13, 2024 in Charlo

José María Giménez de Uruguay habla con el árbitro Alexis Herrera

FOTO: AFP