El problema que Marcelo Bielsa tiene que solucionar en la selección cuando se acerca otra ventana de Eliminatorias

Uruguay no pudo ganar en las dos fechas anteriores , contra Paraguay de local y Venezuela de visitante. Ambos partidos terminaron 0-0. Los celestes ocupan la tercera ubicación en la tabla de posiciones, detrás de Argentina y Colombia.

Ante la ausencia de Darwin Núñez, Bielsa incluyó a Suárez como centrodelantero titular por primera vez desde que comenzó al frente del combinado, y no lo reemplazó en los 90 minutos de juego.

Luis Suárez y su medalla de Leyenda Celeste Luis Suárez y su medalla de Leyenda Celeste Foto: @Uruguay

Núñez fue sancionado con 5 partidos por parte de la Comisión Disciplinaria de Conmebol, tras pelearse con hinchas colombianos en la semifinal de la Copa América 2024. El jugador del Liverpool y goleador de la selección en la era Bielsa con 10 tantos, cumplió dos encuentros de suspensión y aún le quedan tres.

Junto a Darwin también fueron suspendidos Rodrigo Bentancur (4 partidos; le quedan 2), Mathías Olivera, Ronald Araújo y José María Giménez (3 partidos). Estos tres cumplirán la totalidad de la sanción contra Perú y podrán jugar frente a Ecuador.

El problema de los 9 que Marcelo Bielsa debe resolver

Sin Núñez, suspendido, y sin Suárez, retirado, el técnico argentino incluyó frente a Venezuela a Cristian Olivera como número 9, pero su rendimiento no fue el esperado. De modo que es un problema que el técnico tiene pendiente para los próximos dos juegos, donde tampoco estarán Núñez y Suárez.

En la anterior lista de convocados fueron incluidos Miguel Merentiel, Luciano Rodríguez y el juvenil de City Torque, Lucas Pino, llamado a último momento para completar el plantel. Futbolistas que pueden ubicarse en la zona media del ataque.

Miguel Merentiel

El jugador de Boca Juniors debutó a sus 28 años con la celeste frente a Venezuela, ingresando a los 45 minutos por Maximiliano Araújo. Se posicionó de 9 y Kike Olivera pasó a jugar por la banda.

Si bien no tuvo un buen rendimiento, era su primera vez con Uruguay y el equipo no colaboró con su juego, es una de las principales opciones que tiene Bielsa para el próximo juego de Uruguay.

El peso de Luciano Rodríguez

Otra opción es Luciano Rodríguez, que en la doble fecha pasada no sumó minutos porque el técnico lo prefiere con menos peso del que tenía. El jugador del Bahía contó cómo fue la charla que tuvo con Bielsa: "Hablé con Marcelo sobre el peso, llegué con un tema de peso. Acá en Brasil se trabaja mucho para la masa muscular y llegué con aumento de peso en ese sentido, de masa muscular. Me sentía bien, pero a Marcelo le gusta más fino para que esté más ágil para los extremos, más rápido, más liviano en el 1 contra 1".

Sobre su posición en la cancha, resaltó que "la vez que debuté en la mayor jugué de 9, no me incomoda, pero personalmente me gusta jugar por afuera por tener más visión de cancha y tenes más contacto con la pelota". Su primer partido fue contra País Vasco, el 23 de marzo pasado.

La mala suerte de Federico Viñas

Federico Viñas es otro centrodelantero que se encuentra en el radar de Bielsa, pero las lesiones no le han permitido tener continuidad. Integró la primera lista de convocados el entrenador y por una sobrecarga muscular no pudo jugar los amistosos contra Nicaragua y Cuba, en junio de 2023.

federico viñas.jpg

En noviembre del mismo año jugó 1 minuto contra Argentina por Eliminatorias, entrando por Darwin Núñez, y fue suplente (sin ingresar) ante Brasil.

Luego entró como titular ante Costa de Marfil, el 26 de marzo en Francia, y marcó su primer y único gol con la celeste en la derrota 2-1.

En junio último, Viñas integraba la preselección para la Copa América 2024, pero se rompió el tendón de Aquiles en la primera práctica que relizó en el Complejo Celeste.

El delantero continúa en recuperación y en agosto fue cedido desde el León de México al Real Oviedo de España, donde todavía no debutó.

Otros 9 en las convocatorias de Bielsa

Matías Arezo, Diego Rossi y Thiago Borbas participaron en los primeros dos amistosos y no volvieron a ser llamados.

Maximiliano Gómez entró 18 minutos frente a Chile en la primera fecha de las Eliminatorias y tampoco regresó.

En la última convocatoria ingresó Tiago Palacios, un futbolista que se mueve más por detrás del 9.