"Me dolió mucho quedar afuera de la Copa América con la selección uruguaya", dijo Luciano Rodríguez

Luciano Rodríguez vive un gran presente en Bahía de Brasil en el que se ha transformado en goleador en pocos partidos. Incluso el miércoles, jugando en la altura de La Paz por la fase 2 de la Copa Libertadores de América ante The Strongest, fue figura.

Viendo el nivel que mostró Luciano Rodríguez en la altura de La Paz el pasado miércoles con su equipo, Bahía, jugando los 90 minutos con un ida y vuelta tremendo y con una notable jugada de gol en la hora, que el arquero salvó milagrosamente, puede ser un gran refuerzo para ese encuentro en el equipo de Marcelo Bielsa.

Luciano Rodríguez habló sobre su presente, pero sobre todo, de la selección uruguaya y de Liverpool este viernes en El Espectador Deportes.

Primero habló de sus recuerdos con Liverpool, tras su salida de Progreso.

435424021-1353491905363249-8394892369710796194-n-jpg..webp Luciano Rodríguez es la figura de Liverpool @lucho_rodriguezz24

"No dudé en elegir el proyecto de Liverpool. Me interesó mucho lo deportivo y sabía que era lo correcto para seguir creciendo”, indicó el delantero desde Brasil.

También habló de la importancia de Jorge Bava como técnico.

"Jorge Bava fue un entrenador que me marcó en mi corta carrera. Fue muy importante para mí. Lo poco que he conseguido hasta ahora es mucho gracias a él", expresó.

Recordó cuando fue campeón del mundo con la selección sub 20 de Uruguay en Argentina en 2023, pero con autocrítica: "Más allá del gol en la final (1-0 contra Italia) yo sabía que no había jugado un buen Mundial sub 20. Tenía que volver a Liverpool en ese momento a ganar el Intermedio y volver a rendir al máximo”.

Respecto a su pasaje por la selección uruguaya mayor de Marcelo Bielsa, mostró su desilusión por haberse quedado fuera de la Copa América de Estados Unidos del año pasado.

Luciano Rodríguez en su llegada al Complejo AUF Luciano Rodríguez en su llegada al Complejo AUF Foto: @Uruguay

"Me dolió mucho quedar afuera de la Copa América. Ya estaba con el grupo en Estados Unidos y no fue fácil", comenzó diciendo Lucho Rodríguez.

Y agregó: "Soy muy joven, hay muchos desafíos con la celeste. Ahora vienen dos partidos importantes por Eliminatorias y me estoy preparando por si me convocan".

Y continuó explicando: "Uno se prepara lo mejor posible siempre pensando en la selección. Hago todo pensando en vestir la celeste que es lo más lindo que hay”.

“Hablo mucho con los ayudantes de Bielsa. Siempre están presentes. Nos mandan videos todo el tiempo para seguir mejorando”, dijo el delantero.

20240916 Luciano Rodríguez celebra un nuevo gol para EC Bahía Luciano Rodríguez celebra un nuevo gol para EC Bahía

Sobre su presente en Bahía, Luciano explicó que “ahora hace tiempo que no juego por la banda. En Bahía juego más de '9' picando al espacio. Toco menos la pelota pero estoy más cerca del arco”.

“Rogério Ceni es un gran entrenador. Tiene una idea muy clara de juego. Me costó adaptarme a los trabajos tácticos porque eran distintos a lo que estaba acostumbrado”, terminó diciendo.