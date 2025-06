"No va a ser fácil": lo que dijeron sobre la selección uruguaya de Marcelo Bielsa los jugadores de Paraguay Gustavo Gómez y Antonio Sanabria en la previa del partido por Eliminatorias

Ambos equipos acumulan 21 puntos a falta de cuatro fechas para el final al igual que Brasil, pero Uruguay es tercero por diferencia de goles, mientras que Paraguay es quinto.

El clasificatorio otorga seis cupos -Argentina ya ganó el primero- para el Mundial y al séptimo la posibilidad de una repesca intercontinental.

Para Gómez, las ausencias de jugadores capitales en la celeste, como los volantes Federico Valverde y Rodrigo Bentancur y el atacante Darwin Núñez, "no cambiará mucho" su potencial.

Uruguay "tiene jugadores de mucho nivel", observó.

Por su lado, el delantero guaraní Antonio 'Tony' Sanabria (Torino de Italia), coincidió en que la pulseada será difícil, pero que una victoria de Paraguay ante su público "será fundamental para clasificar".

"Uruguay es un rival duro. No va a ser fácil", remarcó, pero enfatizó: "Nos estamos preparando para hacer un grandísimo partido y dejar acá los tres puntos".

Paraguay, quinto de la clasificación con 21 puntos, y Uruguay, tercero con el mismo puntaje, jugarán un partido decisivo este jueves en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Ambos equipos ya se vieron las caras en setiembre del año pasado cuando empataron 0-0 en Montevideo en el debut de Alfaro en la albirroja. Desde entonces, el técnico argentino se ha mantenido invicto.

Alfaro dio a conocer el domingo la lista de los 27 convocados para el partido ante Uruguay y Brasil, por la fecha 16 de la eliminatoria, en la que no constan Alex Arce -el delantero de Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien, según medios ecuatorianos, sufrió una lesión- y el defensa Saúl Salcedo, jugador del Newell's Old Boys de Argentina.

El retorno de Gustavo Gómez, el experimentado defensa del Palmeiras brasileño, se convirtió en una de las novedades de la convocatoria.

Gómez no estuvo en la nómina que encaró las fechas 13 y 14 de la Eliminatoria sudamericana, en las que Paraguay recibió a Chile, que cayó 1-0 en la capital paraguaya, y encaró como visitante a su similar de Colombia, con la que igualó 2-2.

En los 27 convocados, solo tres son locales: Rodney Redes, de Olimpia; el golero Roberto 'Gatito' Fernández, de Cerro Porteño, y su compañero de club Gustavo Velásquez.

Paraguay national football team coach Argentine Gustavo Alfaro (2nd L) gestures during a practice session in Ypane, Paraguay on September 2, 2024. Paraguay will visit Uruguay for the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers on September 6. DANIEL DUA

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

AFP