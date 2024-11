Sebastián Coates: cómo fue su charla con Marcelo Bielsa, lo que le dijo al DT de la selección de Uruguay y su opinión sobre los dichos de Luis Suárez

“Obviamente que me hubiese gustado estar y me encantaría estar en este momento en la selección”, señaló. “Para todos, nuestro objetivo es estar en la selección. Pero también entiendo que son los entrenadores los que toman las decisiones. Uno puede estar de acuerdo o no, pero las decisiones son de ellos y hay que aceptarlas”.

El zaguero, que suma 51 partidos con la celeste y jugó tres mundiales, expresó: “Me tocó ir muchísimo tiempo (a la selección) en los que disfruté mucho y en ningún momento me puse en la cabeza decir si estaba bien o no. Entonces ahora creo que no es el momento de decir si estaba bien o no estar en la selección, sino que aceptar, el fútbol es así. También me ha tocado en otros clubes donde llegaba un entrenador y me quería o no me quería”.

Coates también señaló qué fue lo que le manifestó a Bielsa en ese llamado. “Hoy es muy difícil que yo vuelva a la selección, lo tengo claro a eso. Pero siempre voy a trabajar y yo eso se lo dije a Marcelo: siempre voy a estar disponible o voy a trabajar para volver, por más que sea casi imposible hoy, lo tengo claro, pero lo vivía siempre así, en mi carrera trabajé para jugar en la selección”.

Sebastián Coates y Manuel Ugarte Sebastián Coates y Manuel Ugarte en la selección de Uruguay @Uruguay

El defensa también fue consultado sobre por qué consideraba que Bielsa lo había llamado a él y no a otros jugadores.

“Me parece que esa es una pregunta para Marcelo, por qué me llamó a mí y por qué no llamó a los otros. Quizás a Luis (Suárez) no lo llamó porque volvió a contar con él”, señaló.

“Sí me dijo que no era el estilo de jugador de él, el defensa que él buscaba. Y como dije, puedo estar de acuerdo o no, pero son decisiones y hay que aceptarlas. El fútbol sigue y la vida sigue”, consideró. “Siempre me gustó ir a la selección y siempre estoy disponible para ir, pero hay que aceptar las decisiones que el entrenador toma”.

La opinión de Coates sobre los dichos de Luis Suárez

El zaguero, tras ser consultado, dio su punto de vista sobre las declaraciones que hizo Luis Suárez tras dejar la selección, en las que reveló algunas situaciones en la convivencia del plantel con Marcelo Bielsa en la Copa América de Estados Unidos y en el Complejo Celeste.

1602027208265.webp Coates y Suárez en el Complejo Celeste @Seleccion

“Conociéndolo a Luis, creo que el intentó de todas maneras arreglarlo desde adentro”, sostuvo Coates. “En muchas situaciones, que se haga público ciertas cosas, ayuda a otros jugadores para asumirlo también”, agregó. “Sinceramente hay cosas que no las sé y hay otras que sí y que todos han estado de acuerdo con Luis”.

“Creo que hoy en día es ver cómo se maneja eso y cómo se intenta mejorar esa situación. Veremos cómo le va a la selección. Eso va independientemente de los resultados, sino que es una parte de la convivencia y puede llegar a ayudar a los resultados”.