"Algún comentario se malinterpretó": Luis Suárez volvió a hablar sobre lo que dijo de Marcelo Bielsa y la selección de Uruguay

El máximo goleador de la selección uruguaya denunció situaciones de problemas de convivencia durante la última Copa América. "Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar", sentenció Suárez en una entrevista con el programa de De fútbol se habla así de Directv Sport.

"Hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia", inició el delantero en la entrevista, y se refirió a la polémica vinculada con Agustín Canobbio, que declaró muy molesto tras volver de la Copa América. "A (Agustín) Canobbio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto", dijo el actual delantero del Inter de Miami.

Lo que dijo Marcelo Bielsa sobre los cuestionamientos de Luis Suárez

Bielsa también fue consultado acerca de los dichos en su contra que se dieron la semana pasada en la voz de Luis Suárez, el máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay, con 69 tantos. Suárez criticó su manejo del grupo, entre muchas cosas que le endilgó.

“Ese hecho no tuvo ninguna Influencia en el partido. La entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica esto. No lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto, que haya sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo, afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que tuve de los jugadores fue la misma desde que empecé a trabajar en la selección de Uruguay. El funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico fue igual que siempre. Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en la preparación y la actitud de cómo se afrontó el partido. Por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”, sostuvo Bielsa.

Luego fue consultado acerca de la reunión que mantuvo esta semana con los referentes del seleccionado nacional como José María Giménez, Federico Valverde y Nicolás De la Cruz.

“Son cosas que corresponden al ámbito privado que yo no voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron. Más que eso no puedo decir porque tendría que hablar de cosas que entiendo que corresponden a la intimidad de un grupo que los episodios que debe revisar, debe hacerlo internamente, no difundiéndolo. En el fútbol todos sabemos cuando las cosas son positivas y lo son cuando los grupos o cuerpos técnicos que están en entredicho. Quien está en entredicho soy yo, entonces evaluar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas y todo eso a mí no me gusta hacerlo. Sí digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”.