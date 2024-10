"Me puse a llorar, había firmado mi cárcel por dos años": la impactante confesión de Mauricio Larriera, ex técnico de Peñarol

"Nunca me costó adaptarme prácticamente a nada, pero una semana cuando viajo a Qatar a firmar el contrato... desde ahí arranca, adaptarse a todo. Me subo al avión, iba solo, no me acompañaba el representante, manejando poco el inglés, subo y lo primero que hizo lo azafata fue decirme 'salamaleco'", una expresión árabe de saludo.