Selección de Uruguay: el jugador que se perfila para ser capitán ante Venezuela y el que tiene más partidos en el actual plantel

Algo similar ocurrió con Nahitan Nandez, quien se pierde el partido por tarjeta y que es uno de los referentes del plantel.

07/07/2024.- (L-R) Mathias Olivera of Uruguay, Federico Valverde of Uruguay, Jose Gimenez of Uruguay and Giorgian De Arrascaeta of Uruguay celebrate a score score during the penalty shootout during the CONMEBOL Copa America 2024 Quarter-finals match betwe

Otro que está suspendido y que es uno de los capitanes es José María Giménez, quien está sancionado por los incidentes tras el partido ante Colombia en la Copa América 2024.

Ante esas bajas de capitanes, quien se perfila para llevar la cinta es el arquero Sergio Rochet, uno de los jugadores más experientes del plantel, quien ha sido capitán en Nacional.

"El Chino" suma 26 partidos en el combinado.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: Luis Suárez of Uruguay celebrates with teammate Sergio Rochet after scoring the team's fourth penalty in the penalty shoot out during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank

Luis Suárez y Sergio Rochet de la selección de Uruguay celebran el tercer lugar en la Copa América 2024

FOTO: AFP