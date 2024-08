Selección de Uruguay: jugadores y directivo de AUF declaran este lunes por incidentes en la Copa América y Marcelo Bielsa por su expediente

Los 11 futbolistas de la selección uruguaya comparecerán vía Zoom para dar sus testimonios.

Los jugadores son Darwin Núñez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Santiago Mele, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Matías Viña, Emiliano Martínez y José María Giménez.

Los incidentes del final del partido

Los casos son distintos por cada jugador.

Por su parte, el dirigente de la AUF Marcelo García, quien también fue denunciado por los incidentes en un palco, está en Paraguay y lo hará de forma presencial.

La AUF también cuenta con testigos que darán sus testimonios, entre los que hay familiares de futbolistas que estaban en la zona de los incidentes y también otros dirigentes que estaban junto a García en el palco donde se dio su cruce con hinchas colombianos.

El fallo “no va a demorar demasiado” dijo Gastón Tealdi, abogado que asiste a la AUF, a 100% Deporte de radio Sport 890. Se espera que se dé "relativamente rápido", señaló.

Con respecto a las sanciones, dijo que dependiendo de las mismas pueden ser apelables o no. Por ejemplo, si el castigo es por partido y no supera los tres juegos, no se puede apelar; pero si superan los tres encuentros, sí.

Entre los castigos a personas físicas hay advertencias, amonestaciones, suspensiones por partidos o por tiempo determinado.

Mientras que la AUF puede recibir sanciones por responsabilidad objetiva, por el comportamiento de sus hinchas o jugadores, más otros asuntos sobre obligaciones de los partidos y de marketing.

Marcelo Bielsa comparece este lunes

Por su parte, el entrenador Marcelo Bielsa también comparecerá este lunes a las 17:00 por el expediente que le abrió la Conmebol.

Marcelo Bielsa y Sebastián Cáceres en la conferencia de prensa de la selección de Uruguay en la Copa América 2024

El técnico tendrá su audiencia a la hora 17:00 y declarará vía Zoom.

A Bielsa se le instruyó un expediente disciplinario por sus dichos en la conferencia de prensa previa al partido contra Canadá, por el tercer puesto de la Copa América 2024, en la que se refirió a los incidentes que habían ocurrido con los jugadores en el partido ante Colombia.