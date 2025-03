Un equipo "híbrido" que no tiene "garra ni fútbol": la dura opinión de un periodista argentino, ex futbolista, sobre la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa

Los conceptos corresponden al periodista argentino Diego Díaz, quien expresó: " Vamos a hablar de Bielsa, lo poco que juega este equipo. Porque ya dejó de ser ese seleccionado que tenía jugadores como para luchar, hacha y tiza, guerra todo el partido. No, acá está Bentancur, acá está De la Cruz, acá está De Arrascaeta, acá hay jugadores realmente con muy buen pie. Ahora, no logran hacer ese clic como para decir, a la garra que tenemos le sumamos el fútbol para ser una selección de pretensión mundial. No pasa eso", dijo en Picado TV, un canal digital de streaming de deportes.

Díaz, exfutbolista profesional, agregó: "Y Bielsa no se si no termina tampoco de ir en contra de algunas cosas que tiene la génesis del equipo uruguayo en sí. Entonces quiere intentar algo, el mensaje parece que en algún momento llega, en otro momento no, y se termina en una hibridez que no es ni el Uruguay de la garra, ni el Uruguay del fútbol".