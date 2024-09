Uruguay jugó el peor partido en la era Marcelo Bielsa y sufrió ausencias que son indisimulables

La selección de Uruguay de Marcelo Bielsa jugó este viernes el peor partido en el joven ciclo del entrenador y no pudo con un Paraguay que se abrazó a sus raíces para llevarse un punto (0-0) de si visita al Estadio Centenario, en duelo correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias.

Diezmada por lesiones y con cinco jugadores suspendidos, el equipo de Bielsa perdió su esencia. No tuvo la fiera intensidad para lanzarse sobre el campo rival y avasallarlo, no tuvo jamás expresión colectiva, no tuvo individualidades que lo rescataran y lejos de eso tuvo, nuevamente, varios rendimientos decepcionantes.