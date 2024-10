Uruguay vs Perú: ¿está en riesgo el partido por el conflicto que se vive en Lima? Mirá lo que dijeron desde la federación peruana

Una fuente directa de la FPF señaló que “el Perú vs Uruguay no corre peligro para este viernes 11 de octubre”, informó el diario deportivo Líbero.

“No ha habido ninguna indicación de las autoridades sobre el paro y que esto afecte el partido. Hoy (por el martes) hubo reunión y se sigue conversando sobre el operativo para ese día con normalidad. Además, es un evento privado. Salvo que en unos días haya alguna disposición diferente, pero hasta hoy (ayer) no”, declararon desde la federación.

En ese sentido, Líbero señaló que se espera que haya seguridad plena para los alrededores del Estadio Nacional, sabiendo que más de 35 mil hinchas se harán presentes en el partido clave para la selección que dirige Jorge Fossati, el DT uruguayo.

La selección uruguaya viajara este jueves a las 15:00 horas a Perú para el partido que se jugará este viernes a las 22:30 horas.

Peru's Uruguayan coach Jorge Fossati waves after a press conference in Quito on September 9, 2024, on the eve of the 2026 FIFA World Cup South American qualifier football match against Ecuador. Rodrigo BUENDIA / AFP

Jorge Fossati

Foto: AFP