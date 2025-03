Pablo Cuevas recordó cuando Lionel Messi lo vio dormido y preguntó quién era, dijo que tras ganarle un set, "Rafael Nadal me cagó a palos" y contó cómo era "el aura" de Roger Federer

Entre lo que contó, recordó cuando cruzaba el Río Uruguay en kayak, siendo aún un niño.

"Es que yo hacía canotaje, había competido del lado argentino en campeonatos nacionales y también del lado uruguayo. Era algo simple para mí. En un momento iba de orilla a orilla, hasta que del lado de Salto no me dejaron ir más. Tal vez hoy, visto con otra perspectiva, tuvieron razón al no permitírmelo más: era una responsabilidad grande", dijo.

1712581479616.webp Luis Horna y Pablo Cuevas con el trofeo de dobles de Roland Garros en 2008

Y continuó: "Tenía 10 años, no había celular, nadie me controlaba; hoy tengo hijas de esa edad y… obviamente que no lo hacen".

A su vez, explicó cómo se perdió los Juegos Olímpicos de Londres 2012 debido a una operación de rodilla.

"Me operé en Buenos Aires de osteocondritis. Ya de arranque me dijeron que la rehabilitación sería de siete a nueves meses, pero a los seis meses no había mejoría. De nuevo las resonancias. Me ofrecieron ir a Estados Unidos, hice una consulta en Nueva York y me terminé operando en Cleveland, pero de osteonecrosis. Me hicieron una tremenda operación. Estuve 12 semanas en muletas, sin apoyar el pie. Se hizo largo ese proceso. Me perdí los Juegos Olímpicos de Londres, que hubieran sido los primeros para mí", comentó.

Pablo Cuevas recordó cuando le ganó a Rafael Nadal en polvo de ladrillo.

"En 2015 había jugado contra Rafa el mismo torneo (Río de Janeiro), a la misma hora, por los cuartos de final y me fui silbado después de perder 6-0 en el tercer set. Y cuando se repitió la historia al año siguiente, dije: ‘El año pasado hice cosas bien, pero me castigué por no haber concretado las oportunidades. Si ahora logro tener posibilidades contra este tipo es porque estoy haciendo las cosas bien: mantené la calma’. Eso me repetí durante todo ese partido y fue lo que terminó funcionando. Nos fuimos casi a las 2 de la mañana del club. Volví al hotel, me terminé durmiendo como a las 5, y al otro día, en la final, tuve una fortaleza mental que me llevó a ganar", recordó.

cuevas-jpg..webp Pablo Cuevas / Archivo @CopaDavis

Y añadió: "La primera vez que entrené con Nadal fue en Hamburgo y le gané un set; a partir de ahí hubo un período de muchos entrenamientos en los que me quería cagar a palos para demostrarme que aquello había sido una casualidad. Y así fue: me cagó a palos".

Sobre Roger Federer, indicó: "Roger es el único tipo que tenía una especie de aura. Yo sentía eso. Y eso que entrené una gran cantidad de veces con él, tuve charlas y demás... Pero aparecía e imponía respeto. Tenía otra energía".

Cuevas también habló de cuando estuvo con Luis Suárez en Barcelona y una anécdota imperdible con Lionel Messi, quien por entonces, compartía el equipo catalán con el delantero uruguayo.

0024738781.webp Pablo Cuevas EFE

"Fue en el Conde de Godó, al que solían ir los jugadores de Barcelona, en 2008. Yo estaba durmiendo en una especie de living que tiene el vestuario; estaba totalmente desmayado, despatarrado y con la boca abierta. Y llegó Messi al vestuario, estuvo con Nadal y desde que llegó hasta que se fue yo estuve en esa posición y se ve que en un momento le dio curiosidad, como diciendo: ‘¿Este de dónde salió? ¿Es el que lleva los bolsos, el que cuida el vestuario?’. Había un video de ese momento que después lo perdí, en el que se lo ve diciendo: ‘¿Quién es?’. Años más tarde fui a ver una práctica del Barça y a tomar mates con Lucho Suárez, vi a Leo en la práctica, pero no lo saludé, me dio vergüenza decirle que era yo el que dormía", comentó sonriendo.