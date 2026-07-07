UTE registró un nuevo récord de consumo eléctrico en invierno y prevé que vuelva a superarse esta noche

Uruguay registró un nuevo récord de consumo eléctrico en invierno durante la noche de este miércoles, cuando la demanda de energía alcanzó los 2.362 megavatios (MW) , informó UTE .

El pico se produjo a las 21:08 y superó la marca anterior de 2.359 MW , registrada el 30 de junio de 2025 , según los datos del Despacho Nacional de Cargas , el centro desde el que la empresa administra la demanda de energía eléctrica en todo el país.

Frío polar llevó el consumo de electricidad a un récord histórico para el invierno en Uruguay, según UTE

Según las estimaciones del organismo, es probable que la marca vuelva a superarse durante la noche de este martes , en un contexto de bajas temperaturas que impulsan el consumo de electricidad en los hogares y comercios.

El Despacho Nacional de Cargas monitorea en tiempo real la demanda energética del país y coordina la operación del sistema eléctrico nacional para garantizar el abastecimiento.

El frío continuará con heladas

Según Inumet, el martes estará marcado por heladas durante la mañana en buena parte del país, cielo entre claro y algo nuboso y un leve ascenso de las temperaturas máximas respecto al lunes.

Las mínimas se ubicarán entre 0 °C y 3 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 13 °C y 16 °C, dependiendo de la región. Además, se prevén vientos del oeste y noroeste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en varias zonas del territorio.

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad en Montevideo y el área metropolitana. Los vientos continuarán soplando del noroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

En el este, el organismo prevé que el cielo se mantenga claro y algo nuboso, con vientos del oeste y noroeste de similar intensidad.

Para el oeste, Inumet anticipa una disminución de la nubosidad, aunque con algunos períodos de cielo nuboso. Los vientos rotarán del oeste al noroeste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

En el norte, el cielo continuará claro y algo nuboso durante la segunda mitad de la jornada. Los vientos serán del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.