Yamandú Orsi presentó denuncia por simulación de delito: "Es un operativo político"

" Esto no fue contra una persona que se dedica a cualquier oficio. Fue en campaña electoral, a un candidato con oportunidad de ganar la elección. El compromiso ahora, más que nunca, es llegar a ser presidente y poner los recursos que merece el Poder Judicial y la Fiscalía para que la gente tenga acceso a la Justicia", agregó.

Paula Díaz había denunciado que hace casi diez años, Yamandú Orsi la había subido a su auto mientras ella trabajaba como trabajdora sexual en el Parque Roosevelt y que tras un intercambio ella le reclamó el pago, él se negó y la golpeó. Sin embargo, Díaz reconoció en Santo y Seña que esa denuncia era falsa y que había sido impulsada a hacerla por la militante nacionalista Romina Celeste.

Operativo político

Orsi apuntó contra el "operativo político" e insistió en que no se trató de "dos personas sueltas que un día se dedicaron a denunciar a un candidato. "Quien investigue el tema resolverá y supongo que va a llegar hasta el final", dijo.

El precandidato no quiso dar nombres de las personas denunciadas por simulación de delito pero dijo que le "cuesta creer" que no haya habido dinero de por medio.

"Este Frente Amplio está parado más firme que nunca de que estas cosas en Uruguay no. No vale todo si trabajamos seriamente. Lo que más me da bronca es que se banalice este tema de la violencia cuando hay tanta gente que sufre violencia de verdad", apuntó.