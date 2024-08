Carlos María Uriarte y la ley que propone el Colegio de Agrónomos: "A contramano de cómo trabajó el gobierno"

La Tribuna del Agro

Por Carlos María Uriarte (@uriartec1)

No nos gusta criticar a nuestro gobierno, pues estamos muy orgullosos de lo por él realizado, lo que no quiere decir que no haya cosas para mejorar, todo lo contrario. Estamos convencidos que nuestra autocritica nos fortalece y por eso la hacemos. Sentimos que es nuestra obligación ética y moral expresarnos cuando -como en este caso- discrepamos, y sin dejar de respetar a quienes piensen distinto.