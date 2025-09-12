El alma del Corriedale cumplió 90 años y se volvió a pasear por el ruedo de la Rural del Prado

"El alma del Corriedale ", que cumplió 90 años de existencia , algo intangible pero que para la familia de esta raza existe y es "una ley de vida", volvió a expresarse en el ruedo de la Rural del Prado , en la jura de los ovinos de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay (SCCU).

La gremial de criadores de esa emblemática raza, sostén de la ovinocultura nacional, cumplió en 2025 nueve décadas y eso, definió Rafael Elhordoy a El Observador, "es un motivo de felicidad considerando que llegamos a los 90 años muy bien, muy sólidos, cada vez más convencidos del valor del Corriedale".

El presidente de la Corriedale, en los momentos finales de la jura en la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), destacó que " estamos disfrutando este lindo momento, por ver acá una carnerada impresionante, ovejas muy destacadas, gracias a mucho hincapié en el trabajo con DEP's , esforzándonos todos para avanzar en el afinamiento sin perder las bondades carniceras, estamos viendo muy buenas estructuras, muy buenos pesos corporales y muy buenas finuras, el carnero más grueso en el galpón tiene 29 micras, eso muestra un progreso que nos entusiasma ".

EXPOSICIÓN AGROPECUARIA Hereford mostró los animales carnudos de la raza que lideró la apertura de los mercados para la carne uruguaya

EXPOSICIÓN AGROPECUARIA En la pista de los "Fórmula 1" el Gran Campeón Angus, "el toro perfecto", lo expuso una cabaña de Cerro Largo

Elhordoy elogió a los cabañeros por poner delante de los jueces "un Corriedale moderno gracias a pasos firmes que vamos dando desde hace ya 20 y pico de años con los DEP's, ya tenemos 260 mil animales evaluados, unos 1.800 carneros, todo eso hay que destacarlo".

El presidente remarcó, además, que "todos esos logros de la raza se deben a su gente, tenemos una sociedad históricamente unida, desde sus inicios, con todos empujando del mismo carro y con las mismas fuerzas, eso nos trajo a este Corriedale con mucha carne y una lana muy mejorada".

Por último, destacó que en la pista del Corriedale siempre pasa que el que gana queda contento y el que no también por el logro de otra familia y otro equipo de trabajo, además antes o después ese carnero es usado en otras cabañas, esa actitud de sumarle al otro y ponerse contento por el otro es el alma del Corriedale y eso sigue intacto pese a que pasaron 90 años ya".

DSC_0467

Grandes campeones para las cabañas Don Alfredo y La Lucha

Tras un reparto relevante de premios (ver los veredictos completos en expoprado.com), con relación a los grandes campeones las cocardas tricolores fueran para cabañas legendarias: Don Alfredo y La Lucha.

Otro aspecto a destacar es la conformidad que hubo con la labor de un jurado binacional, conformado por dos corriedalistas de destacada trayectoria, el uruguayo Gonzalo Gambetta y el peruano Rodrigo Zegarra.

Expo Rural del Prado - veredictos en Corriedale

Corriedale PI

Gran Campeón 770 de María Soledad y Alejandro Tedesco cabaña Don Alfredo

Reservado Gran Campeón 767 de Soc. Gan. Doña Elisa cabaña Doña Elisa

Tercer Mejor 766 de Jorge Rodríguez Britos cabaña La Estela

Gran Campeona 776 de La Lucha SG de Echeverría e Hijos cabaña La Lucha

Reservado Gran Campeona 780 de Jorge Rodríguez Britos cabaña La Estela

Tercera Mejor de 777 de R. Mauricio Menéndez cabaña Santa Luisa

DSC_0497

DSC_0485

Corriedale PO

Gran Campeón 784 de La Lucha SG de Echeverría e Hijos cabaña La Lucha

Reservado Gran Campeón 786 de María Soledad y Alejandro Tedesco cabaña Don Alfredo

Tercer Mejor 783 de Rafael J. Elhordoy Iens cabaña Don Miguel

Gran Campeona 800 de María Soledad y Alejandro Tedesco cabaña Don Alfredo

Reservado Gran Campeona 801 de María Soledad y Alejandro Tedesco cabaña Don Alfredo

Tercera Mejor 797 de Jorge Rodríguez Britos cabaña La Estela