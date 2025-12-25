El dato que sorprendió cuando el MGAP presentó el Anuario de Opypa 2025

La contracción en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario esperada para 2026 , estimada en casi un 6% y debido a una menor actividad agrícola y pecuaria , fue uno de los datos que más sorprendió en el amplio conjunto de informaciones y análisis del Anuario 2025 de Opypa, presentado por el MGAP .

En uno de los contenidos clave en el tradicional trabajo de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), elaborado por la economista Ángela Cortelezzi y titulado "Cadenas agroindustriales: situación y perspectivas" , se señaló que "en 2026, el PIB nacional volvería a crecer, en el orden de 2%, y las exportaciones agroindustriales se mantendrían estables en valor respecto a 2025".

"Se espera que el PIB del sector agropecuario se contraiga 5,9%, por la menor actividad agrícola y pecuaria", se indicó también con relación al próximo ejercicio anual.

Cortelezzi, al inicio de su análisis en el Anuario de Opypa (presentado recientemente en la sede del MGAP en Montevideo), expuso los siguientes conceptos, previo a informar lo ya citado:

La economía mundial continuaría creciendo en 2025 pese a la incertidumbre y las tensiones comerciales generadas por las medidas anunciadas por Estados Unidos, en un contexto con precios de commodities a la baja y un dólar debilitado.

La economía uruguaya se encamina a registrar una expansión de entre 2% y 2,5% en 2025.

Este año, las cadenas agroindustriales cumplieron un papel sobresaliente en materia exportadora, ya que las ventas externas totalizarían US$ 10.000 millones, con destaques para el complejo cárnico, la celulosa, la soja y los lácteos.

En el caso del sector agropecuario, se proyecta que su valor agregado aumente 1% en 2025, debido a la incidencia al alza de la silvicultura, que sería compensada parcialmente por la menor actividad agrícola del verano 2025-2026.

El contexto

Con la participación especial del Cr. Enrique Iglesias, figura fundamental en la conformación de los inicios de Opypa, la edición 33 del Anuario de Opypa fue presentado el martes 16 de diciembre.

La potencia del sector agroindustrial

Siempre con base en el estudio de la economista Cortelezzi, según estimaciones de Uruguay XXI, al cierre de 2025 las ventas externas de bienes del país totalizarán unos US$ 13.200 millones, por lo que se alcanzaría el segundo registro histórico más alto de la serie.

Esto significa un aumento del valor exportado total del entorno de 2% respecto a 2024, a impulso, principalmente, de los altos precios de exportación de la carne bovina y la cosecha récord de soja de la zafra 2024-2025.

En tanto, las exportaciones agroindustriales (incluida la celulosa) se ubicarían algo por encima de US$ 10.000 millones al cierre de 2025, lo que implica un incremento interanual de alrededor de 6% respecto al año anterior.

Para 2026, las exportaciones de bienes agroindustriales se mantendrían relativamente estables en valor en comparación con lo observado en 2025.

El análisis de la economista Cortelezzi considera, como grandes ejes temáticos, el contexto internacional, el desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables relevantes para el sector agropecuario y la evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales nacionales.

En este enlace está el acceso a la publicación completa del Anuario de Opypa 2025.