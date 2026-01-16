Las lluvias incidieron y en el mercado ganadero los precios se emparejaron hacia arriba

En el mercado ganadero , cuando cierra una nueva semana, se emparejó hacia arriba el abanico de precios de los animales gordos , con mayor dinámica y con una oferta que no termina de aparecer, apuntalado eso por las lluvias que dieron aire a la producción en el sur del país .

Hay plantas que han buscado asegurar los ganados en las semanas previas a la ventana de cuota 481 de febrero, con faenas de corral que comienzan la semana próxima.

Es “un momento en el que la industria sale a buscar su materia prima con gran puja entre plantas”, comentó José Manuel Rodríguez Riestra, director de AgroConsignas Negocios Rurales.

El operador señaló que la preferencia es por carcasas pesadas, pero que todas las categorías muestran agilidad en la colocación.

El valor actual de la hacienda gorda “sigue siendo un precio incómodo”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural el director de Frigorífico San Jacinto, Martín Secco, aunque se manifestó optimista sobre el panorama para 2026.

“En el 25 teníamos una expectativa de volumen menor de la que fue, entonces después el mercado acomoda los zapallos en función del clima, de los precios… Tenemos una tremenda expectativa de un gran destete, un gran entore, cosa que eso es fundamental para dentro de 2, 3 años”, señaló Secco.

Producción ganadera en campos de Florida.

Un jugador siempre relevante: las lluvias

Las últimas lluvias han sido determinantes en el ánimo y la cintura del productor para aguantar sus ganados y seguir metiendo kilos. En algunas zonas, con la sequía, se han visto pérdidas en la condición corporal de los ganados.

Aunque el arranque del año suele ser de menor operativa, la semana pasada se faenaron 40.844 vacunos, 46% arriba de la semana anterior y lejos por encima de las 15.131 registradas en misma semana de 2025. Las hembras volvieron a superar a los novillos: 24.854 frente a 19.144 cabezas.

El mercado internacional respalda a la industria, con un precio de exportación para la carne vacuna que entre el 4 y el 10 de enero se situó en US$ 6.531 por tonelada, y en los últimos 30 días móviles alcanzó los US$ 5.337, de acuerdo a la información preliminar del Instituto Nacional de Carnes (INAC), publicada este viernes.

En el mercado de reposición, hay poco movimiento de negocios de campo, con valores firmes, que acompañan la tonificación del gordo.

Los corrales están activos, con cargas ya programadas desde diciembre y nuevas compras. Con los datos surgidos el viernes pasado del reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), de una fuerte producción global y regional de maíz, se afirma la perspectiva de un segundo año consecutivo de muy favorable relación de precios para la aplicación de maíz en la producción ganadera.

También hay buena dinámica en la exportación en pie, con preferencia por terneros, terneras y novillos.

El mercado de los ovinos

Para ovinos la demanda sigue activa, con referencias en torno a US$ 5,60 para el cordero, US$ 4,65 para los capones y US$ 4,59 para la oveja.

“Nos encontramos finalizando la zafra del cordero mamón, con un mercado estable y con ligera corrección a la baja”, apuntó Rodríguez.