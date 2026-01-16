Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Agro / INFORME DE MERCADOS

Las lluvias incidieron y en el mercado ganadero los precios se emparejaron hacia arriba

En el mercado ganadero, cuando cierra una nueva semana, se emparejó hacia arriba el abanico de precios de los animales gordos

16 de enero 2026 - 18:36hs
Mercado ganadero.

Mercado ganadero.

Por  Blasina y Asociados

En el mercado ganadero, cuando cierra una nueva semana, se emparejó hacia arriba el abanico de precios de los animales gordos, con mayor dinámica y con una oferta que no termina de aparecer, apuntalado eso por las lluvias que dieron aire a la producción en el sur del país.

Hay plantas que han buscado asegurar los ganados en las semanas previas a la ventana de cuota 481 de febrero, con faenas de corral que comienzan la semana próxima.

Es “un momento en el que la industria sale a buscar su materia prima con gran puja entre plantas”, comentó José Manuel Rodríguez Riestra, director de AgroConsignas Negocios Rurales.

Más noticias
Rubro ovino: buenas novedades en lanas y en carne.
INFORME DE MERCADOS

Rubro ovino: el mercado lanero australiano con su mejor inicio desde 2011 y la carne ovina en precios máximos

Colza: cosecha en campos de Flores, en Uruguay.
INFORME DE MERCADOS

La colza canadiense vuelve a China y Argentina confirmó un récord en trigo y maíz

Precios en novillos, vacas y vaquillonas

  • La disparidad de valores que se dio días atrás se acortó, y los precios por los mejores novillos alcanzan los US$ 5,30 por kilo en lotes excepcionales.
  • Las referencias están entre US$ 4,90 y US$ 4,95 por kilo para vacas de punta.
  • Y para vaquillonas entre US$ 5,15 y US$ 5,20 el kilo, con entradas ágiles, en torno a una semana.

El operador señaló que la preferencia es por carcasas pesadas, pero que todas las categorías muestran agilidad en la colocación.

El valor actual de la hacienda gorda “sigue siendo un precio incómodo”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural el director de Frigorífico San Jacinto, Martín Secco, aunque se manifestó optimista sobre el panorama para 2026.

“En el 25 teníamos una expectativa de volumen menor de la que fue, entonces después el mercado acomoda los zapallos en función del clima, de los precios… Tenemos una tremenda expectativa de un gran destete, un gran entore, cosa que eso es fundamental para dentro de 2, 3 años”, señaló Secco.

DSCN0536
Producción ganadera en campos de Florida.

Producción ganadera en campos de Florida.

Un jugador siempre relevante: las lluvias

Las últimas lluvias han sido determinantes en el ánimo y la cintura del productor para aguantar sus ganados y seguir metiendo kilos. En algunas zonas, con la sequía, se han visto pérdidas en la condición corporal de los ganados.

Aunque el arranque del año suele ser de menor operativa, la semana pasada se faenaron 40.844 vacunos, 46% arriba de la semana anterior y lejos por encima de las 15.131 registradas en misma semana de 2025. Las hembras volvieron a superar a los novillos: 24.854 frente a 19.144 cabezas.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 15.24.56

El mercado internacional respalda a la industria, con un precio de exportación para la carne vacuna que entre el 4 y el 10 de enero se situó en US$ 6.531 por tonelada, y en los últimos 30 días móviles alcanzó los US$ 5.337, de acuerdo a la información preliminar del Instituto Nacional de Carnes (INAC), publicada este viernes.

En el mercado de reposición, hay poco movimiento de negocios de campo, con valores firmes, que acompañan la tonificación del gordo.

Los corrales están activos, con cargas ya programadas desde diciembre y nuevas compras. Con los datos surgidos el viernes pasado del reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), de una fuerte producción global y regional de maíz, se afirma la perspectiva de un segundo año consecutivo de muy favorable relación de precios para la aplicación de maíz en la producción ganadera.

También hay buena dinámica en la exportación en pie, con preferencia por terneros, terneras y novillos.

El mercado de los ovinos

Para ovinos la demanda sigue activa, con referencias en torno a US$ 5,60 para el cordero, US$ 4,65 para los capones y US$ 4,59 para la oveja.

“Nos encontramos finalizando la zafra del cordero mamón, con un mercado estable y con ligera corrección a la baja”, apuntó Rodríguez.

Temas:

Mercado ganadero lluvias novillos INAC

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Laxalt y su hobbie por los autos
PEÑAROL

El hobbie de Diego Laxalt, el nuevo jugador de Peñarol: fanático de los autos, tiene una colección de clásicos, ha concurrido a la Fórmula 1 y recibió un regalo especial de Santiago Urrutia

El comienzo de Subrayado tarde de este jueves
TELEVISIÓN

"Esto se llama pasar vergüenza": el particular arranque de Subrayado y la reacción de sus conductores

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido
MALDONADO

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la firma de los contratos con las nueve empresas, los primeros ingresos, un préstamo bancario y el fair play financiero
TEMPORADA 2026

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la firma de los contratos con las nueve empresas, los primeros ingresos, un préstamo bancario y el fair play financiero

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos