Mercado ganadero encendido con precios por novillos que superan los US$ 5,10 por kilo

Hay buena demanda por todas las categorías , con entradas a una semana, la vaca logra entre US$ 4,60 y US$ 4,70 por kilo y la vaquillona -muy demandada- en torno a US$ 5 por kilo.

Hay vacas especiales, con carcasas arriba de los 250 kilos, que alcanzan los US$ 4,90 elkilo, comentó Pablo Sánchez, del escritorio Walter Hugo Abelenda, con un rango de precios más amplio que el novillo.

Por el novillo Holando se manejan cotizaciones de US$ 4,80 a US$ 4,85 el kilo y por la vaca Holando se consiguen entre US$ 4,10 y US$ 4,15 por kilo en cuarta balanza.

WhatsApp Image 2025-07-04 at 12.14.58.jpeg

Faena de vacunos

La oferta no abunda y hay colocación fluida para todas las categorías, que refleja el interés de la industria en mantener un ritmo interesante.

En la última semana la faena alcanzó las 45.274 cabezas y llevó la faena mensual casi cerrado el mes a 183.461 vacunos.

El dato cerrado de junio marcaría el sexto mes consecutivo de suba de la faena frente a un año atrás.

WhatsApp Image 2025-07-04 at 12.14.58 (1).jpeg

Falta ganado de calidad procedente de pasturas

“El componente estructural del corral es el que permite mantener estos altos niveles de actividad”, afirmó Arrospide.

Las bajas temperaturas y heladas han impactado sobre las comidas en las últimas dos semanas y eso se espera que se vea reflejado en una menor oferta en los próximos días.

Para Arrospide, el faltante de ganado de calidad de pasturas se prolongará de junio a julio.

Los operadores coinciden en que es notoria la merma de volumen de las comidas y la calidad disponible de las pasturas para terminar los ganados.

Hubo un “amague” de salida de primeros ganados de verdeos que se cortó por los fríos, apuntó el consignatario Carlos de Freitas.

Exportación de carnes

La firmeza ganadera es traccionada por un precio de exportación que en el acumulado anual promedia los US$ 4.830 por tonelada para la carne vacuna, un crecimiento de 19% frente a un año atrás.

Hay un valor semanal que alcanzó los US$ 5.792 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), aunque con un bajo volumen semanal exportado y una proporción elevada de envíos a Europa de cortes de mayor valor.

WhatsApp Image 2025-07-04 at 12.14.59.jpeg

Mercado de reposición

En el mercado de reposición la demanda supera la oferta.

Siguen muy pedidas todas las categorías y los precios se mantienen firmes, con el ternero en el eje de los US$ 2,90 a US$ 3 elkilo y la escalera de novillos muy demandada.

Los negocios cortos reúnen el mayor interés, con el corral jugando un rol fundamental en todo el semestre.

El novillo bien pesado, muy pedido por los corrales, de 370 a 380 kilos cotiza entre US$ 2,55 y US$ 2,60 el kilo y la vaquillona entre US$ 2,40 y US$ 2,45 el kilo.

La exportación en pie sigue muy dinámica y con precios destacados, en el eje de US$ 2,90 por kilo.

Eso “nos hace augurar que vamos a tener una primavera de mantención de muy buenos valores”, consideró Arrospide.