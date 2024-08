Oro para celulosa, plata para carne vacuna y bronce para soja: así va la facturación por las exportaciones

La ubicación de cada rubro en el podio y en particular el duelo “cabeza a cabeza” que últimamente se ha instalado entre carne vacuna y celulosa tiene como marco una puja de alta relevancia para todos los directa e indirectamente involucrados en las respectivas cadenas agroindustriales, y ni que hablar para la economía del país.

En lo que va de 2024, concluidos siete meses y con base en datos actualizados por Uruguay XXI, por exportaciones (zonas francas incluidas) de celulosa se lograron US$ 1.355 millones, un 28% más que en igual lapso de 2023.

En el caso de la carne de bovinos, se exportó por US$ 1.145 millones, un 1% más que de enero a julio de 2023.

En el tercer lugar aparece la soja, con US$ 747 millones y el mayor crecimiento entre los rubros del podio: 159% más que en los siete meses iniciales del año pasado.

Entre los tres rubros explican el 44% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 7.333 millones: un 18% corresponde a la participación de la celulosa, un 16% a la de la carne bovina y un 10% a la soja.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Concentrado de bebidas, US$ 470 millones, +12% y 6%.

Productos lácteos, US$ 432 millones, -10% y 6%.

Arroz, US$ 311 millones, -5% y 4%.

Vehículos, US$ 259 millones, +26% y 4%.

Madera y productos de madera, US$ 259 millones, -6% y 4%.

Subproductos cárnicos, US$ 254 millones, +5% y 3%.

Trigo, US$ 253 millones, +139% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2024, variación comparando con 2023 y participación en los ingresos totales.

¿Y considerando solamente julio?

Durante julio de 2024 el podio tiene un cambio: por celulosa ingresaron US$ 193,9 millones, por soja US$ 176,5 millones y por carne bovina US$ 150,9 millones.

En el séptimo mes del año, comparando con ese mismo mes de 2023, en celulosa la facturación por lo exportado aumentó 31%, la de soja 512% y la de carne bovina 5%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, la celulosa explica el 17%, la soja el 16% y la carne de vacuno el 13%.

1681233539131.webp Productos lácteos, quinto sitio en el ránking de lo que se factura por exportaciones. Conaprole

El contexto que observó Uruguay XXI

En julio de 2024 las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron los US$ 1.137 millones y marcaron un aumento interanual de 32%.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de soja y de celulosa. El ganado en pie y arroz tuvieron un impacto negativo en las cifras de julio.

En el acumulado de 2024 las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 7.333 millones y registraron un incremento interanual de 13%.