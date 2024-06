Precios del ganado gordo tocaron su techo y el novillo de Uruguay está más caro que el de Argentina y Brasil

“El ganado gordo encontró una estabilidad en precio, con alguna industria que intenta presionar algo a la baja, cosa que no está pudiendo y no van a poder por un tema de oferta y demanda. Hay poca oferta. Una oferta que no termina de aparecer, con más vacas que novillos”, describió Alberto Gallinal, de Gallinal y Boix.

faena novillos el obs 14 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Faena vacuna: arriba de la de hace un año

Se nota en la faena la oferta de ganado de corral proveniente de la propia industria, comentaron consignatarios consultados.

Para Juan Andrés Dutra, de Dutra Hermanos, la industria mantendrá una postura firme para que no suban los precios, con la posibilidad de bajar la operativa y con faena de ganados propios de corral.

“No van a dejar que se vayan los valores para arriba, pero tampoco los van a poder bajar”, estimó. Más teniendo en cuenta que son pocas las posibilidades de que aparezca volumen de ganado en el corto plazo, dijo.

La disponibilidad de hacienda preparada es baja, con muchos verdeos que no están en condiciones para pastorear por el exceso de lluvias de las últimas semanas.

“Todo lo que son mejoramientos, las praderas, los verdeos, que son lo que generan volumen de ganado, no existen, o porque no pudieron plantar o porque están llenos de agua y barro”, comentó Dutra.

La faena de la semana pasada sumó 44.810 cabezas y estuvo por encima del volumen registrado en la misma fecha del año pasado.

precio export el obs 14 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Carne bovina: Uruguay exportó la tonelada a US$ 4.073

Hasta ahora, la actividad industrial es sostenida y el precio de exportación firme.

El Ingreso Medio de Exportación (IMEx) de carne vacuna fue de US$ 4.136 por tonelada peso canal en la semana cerrada el sábado 8 de junio.

El volumen negociado fue de 6.724 toneladas, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 4.270 por tonelada contra los US$ 4.560 por tonelada de igual fecha de 2023. En lo que va de 2024 el precio promedio de exportación para la carne vacuna se ubica en US$ 4.073 por tonelada.

Cautela en el mercado de reposición

El mercado de reposición muestra mayor cautela en la medida que se aproxima el invierno. En el remate de Lote 21 de esta semana se colocó el 82,5% de la oferta. Los terneros promediaron US$ 2,45, una baja de 4,4% frente al remate anterior. Hubo ajustes en todas las categorías, excepto las vaquillonas sin servicio.

En el remate de Pantalla Uruguay este jueves varias categorías estuvieron arriba en precio frente al remate anterior. El ternero marcó un promedio de US$ 2,52, una suba de 1,6% frente al remate previo. “El mercado quiere encontrar una estabilidad”, comentó Federico Jaso, director de Jaso y Jaso, integrante del consorcio.

La exportación en pie sigue operando, buscando terneros enteros que corrigieron al alza en la planilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Mercado de lanares con avidez

En lanares hay avidez, demanda sostenida, y muy poca oferta. Los precios, aunque firmes, también parecen estar encontrando su techo, con el cordero en el eje de US$ 3,68, capones US$ 2,95 y las ovejas US$ 2,90 por kilo.

Aumenta gradualmente la faena de ovinos, con 13.635 cabezas la semana pasada.

El precio de la carne ovina exportada se desplomó de una semana a la otra, de US$ 4.771 a US$ 3.056 en los últimos siete días. Se trata de bajos volúmenes que pueden afectar significativamente los promedios. En lo que va del año el IMEx para carne ovina alcanza los US$ 3.652, un promedio 5,6% inferior respecto a los US$ 3.869 de un año atrás.