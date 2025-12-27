Termina en Uruguay un año que se hizo desear: el del regreso de la lana

Uruguay: jornada de entrega de carneros de la Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas (CRILU).

Mientras las carnes vacuna y ovina cierran un año claramente muy favorable y los precios de los granos siguen muy bajos por cereales , hay situaciones intermedias donde el 2025 deja planteadas lecturas positivas para Uruguay : la caída en la población mundial de ovinos parece haber sido exagerada y dar señales de baja oferta que inciden en la lana .

Las lanas cierran el año con los precios más altos desde 2019 en Australia y para los próximos meses las perspectivas son positivas.

La demanda se activó a mediados de año, en el comienzo de la zafra 2025/26.

En un escenario de oferta mundial decreciente los precios se dispararon y tienen combustible para mantener la firmeza en la segunda parte de la temporada.

La suba del mercado puede devolver la esperanza a un sector que ha tenido que enfrentar una competencia muy fuerte de las fibras derivadas del petróleo y derrumbes en la demanda, como en tiempos de pandemia.

Los últimos tres años se hicieron larguísimos para los productores laneros y ovinocultores uruguayos que, en muchos casos, no lograban pagar los costos de la esquila, lo que convertía a la lana en un costo.

Diciembre cerró con el Indicador de Mercados del Este (IME) australiano en US$ 10,21 por kilo base limpia, el precio más alto para un final de año desde 2019: un aumento de 25% en dólares desde julio y de 40% respecto a diciembre de 2024.

La referencia del mercado de Australia que marca el pulso del comercio mundial venía de cruzar los US$ 10 por primera vez desde junio de 2022.

Es probable que haya un factor común entre los precios de la carne ovina y la lana: lo muy escaso de la oferta.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 18.42.34

Australia corrige proyecciones a la baja

Esta expectativa se renueva tras el ajuste de producción para la temporada 25/26 del Comité Australiano de Pronóstico de Producción de Lana (AWPFC), que durante 2025 redujo su estimación desde 257 millones de kilos en marzo a 251 en agosto y a 244,7 millones de kilos en diciembre.

La tendencia a la baja del stock ovino se aceleró también en Australia.

La producción de lana suma su tercera zafra a la baja, con una reducción acumulada de 83 millones de kilos entre 2023 y 2026, una caída de 25% en el volumen de producción.

El volumen de lana australiana en la zafra actual será 12,6% inferior al de 2024/25.

Se prevé que el número de ovejas esquiladas será de 56,5 millones, un 10,3% menos y que el rendimiento por cabeza bajará 2,7% a 4,33 kilos de lana.

“Este pronóstico continúa destacando el principal factor impulsor del mercado en la industria: la menor disponibilidad de lana australiana”, señaló Australian Wool Intelligence (AWI).

La recuperación del número de ovejas tomará entre 18 y 24 meses, por lo que es probable que las limitaciones de la oferta persistan hasta 2027, señala el informe de oferta lanera.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 18.42.32

Mejora de precios en Uruguay

En Uruguay los precios corrientes por ventas de lanas en diciembre registran subas interanuales de entre 20% y 40% en las lanas súper finas acondicionadas con grifa verde, con negocios por encima de los US$ 9 el kilo base sucia para fardos de 16,5 micras o menos.

En lanas finas de 18,5 a 21,5 micras los precios treparon hasta 50% en comparación al desalentador piso histórico de valores en 2024 y hasta 100% en lanas Corriedale tradicionales medias y gruesas.

Las referencias al cierre del año se ubican sobre US$ 8 por kilo para el rango de 18 micras, US$ 7 para lotes de 19 micras y entre US$ 6 y US$ 6,50 las lanas de 20 y 21 micras.

Las lanas Corriedale de 27 y 28 micras que llegaron a comercializarse a US$ 0,40 y US$ 0,50 por kilo en 2023, con muy pocas ventas y una creciente acumulación de stocks, recuperaron demanda en 2024 e iniciaron un repunte de precios que se consolidó en el segundo semestre con referencias de hasta US$ 2 por kilo.

Los valores varían por una demanda selectiva que determina los precios de cada lote por la calidad de vellón –que este año es mejor a la zafra pasada–, los datos de rendimiento al lavado, largo de mecha, resistencia y color.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 18.42.32 (1)

La clave complementaria: China se quedó sin stock

Como en Australia, la oferta interna de China cae: entre 2022 a 2025 la majada nacional cayó 22% desde 6,1 millones de cabezas a un mínimo histórico de 4,75 millones.

“La oferta está siendo restringida y las industrias topistas mundiales lo ven, están pagando mejores valores por falta de oferta y no tanto por aumento de demanda”, afirmó Djalma Puppo, titular de Estancias Puppo, el principal exportador nacional de lana sucia.

Este impulso responde a la tracción de la industria textil China, “que está convalidando estos valores”, porque “si fuera por Europa los precios estarían más abajo”, ya que a las empresas europeas “se les está haciendo competir”.

Hacia 2026 Puppo observa un “relativo optimismo” con respecto a los precios.

El mercado se va a ir afirmando y si hubiera un cambio en la demanda podría acentuarse la diferencia de precios entre los distintos micronajes, que hoy es muy estrecha para los diámetros de hasta 20 micras.

Con esa lógica en las últimas semanas la oferta en Uruguay se ha concentrado en lanas Merino finas hasta 18 micras acondicionadas con grifa verde pero sin certificaciones como RWS u orgánica.

Los negocios son fluidos, los precios más altos.

En lotes ultrafinos “el productor está esperando que se diferencien las lanas más finas de 17,5 y por debajo de 17 micras” señaló Puppo.

Una etiqueta que distingue

La certificación Responsible Wool Standard (RWS) es un sello cada vez más buscado por los compradores de lana y Uruguay tiene una clara ventaja competitiva frente a otros grandes exportadores.

En 2024 el 43% de toda la lana producida en Uruguay contaba con certificación RWS de acuerdo al Informe del Mercado de Materiales de Textile Exchange, que coloca a Uruguay como el exportador relevante con mayor proporción de lana certificada bajo esta calificación.

Le sigue Sudáfrica con el 34%, Argentina con 19%, el 16% en Chile, el 11% en Nueva Zelanda y solo el 5% en Australia, principal productor y exportador mundial.

En Australia la principal limitación de la producción lanera para obtener esta certificación, cada vez más exigida por los compradores europeos, es el “mulesing”, una práctica de manejo sumamente dolorosa por la presencia de parásitos que aquí no existen.

En la Feria de Lana de Nanjing (China) en la que se reúnen textiles, productores, exportadores e importadores y que tuvo presencia uruguaya, se hizo énfasis en que la demanda proveniente de Europa depende ahora, en una parte, de tops e hilados producidos en China por lo que las fábricas chinas deben proveerse de materia prima bajo la certificación RWS o “Non Mulesed”, una tendencia que se espera continúe en ascenso y que coloca a Uruguay en una posición ventajosa.

El peso lanero de Uruguay

Uruguay está en el top 10 de los exportadores de carne vacuna: en 2025 ocupa el noveno lugar mundial con unas 520 mil toneladas que representan menos del 4% del volumen de comercio global.

En el ranking mundial de exportadores de lana Uruguay es un jugador con un peso relativo mucho mayor: llega al podio en exportación de lana en estado natural medida en dólares donde ocupa el tercer escalón mundial detrás de Australia y Nueva Zelanda, con US$ 165 millones este año.

En volumen figura en el top 5: es el cuarto exportador de lana lavada y de tops (lana peinada) y quinto de lana sucia, con un total de 35,3 millones de kilos en 2025, el segundo mayor volumen en siete años detrás de 2024.

En 20 años, desde 2005 a 2025 la participación de la lana en la canasta exportadora cayó de 5,3% del total de bienes medido en dólares –a la par del arroz y cuadruplicando al incipiente cultivo de la soja– hasta 1,2% en el último año según datos de Uruguay XXI y el Banco Central del Uruguay (BCU).

La especialización en lanas cada vez más finas, incluso afinando la raza Corriedale hasta las 22 micras, se hace cada vez más notoria.

La semana pasada el Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas (CRILU) entregó la generación de carneros más ultrafina, con un promedio de fibra que se situó en 14,2 micras y que combina “finura récord, alta eficiencia productiva, resiliencia y retorno económico”.

234170e8-5bd5-4927-8f41-efddd4b8b8aa Entrega de carneros de la Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas (CRILU).

En 2025 la principal categoría exportada es lana de menos de 21 micras que representa 26% del volumen total y aumenta 38% respecto a 2024 pasando de 7,3 a 10,1 millones de kilos, según cifras de Aduanas hasta noviembre.

Superó largamente a la categoría histórica más tradicional, la lana Corriedale de 28 a 29 micras, que cayó de 7,7 a 5,9 millones de kilos luego de desagotar el año pasado los stocks que se venían acumulando desde 2020, cuando la crisis del Covid 19 frenó la demanda mundial de lana.

En valor las exportaciones de lanas del segmento más fino aumentan 42,5% hasta noviembre, desde US$ 47 a US$ 67 millones en 2025.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 18.42.33

¿Dejará de caer el stock?

El repunte del mercado lanero y las señales de firmeza son un estímulo complementario a precio de la carne que el sector necesita para seguir produciendo, conservar ovejas y mejorar la señalada para frenar la caída del stock.

En este año la faena de ovinos caerá 9% pero la de ovejas descenderá 24%, lo que muestra una mayor predisposición a retener vientres.

Sin embargo los precios récord de la carne ovina, que subieron el doble que la vacuna en el último año, ponen al productor en una encrucijada.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 18.42.33 (1)

La extracción para carne es un negocio más atractivo aún que el de la lana y los datos de la industria lo reflejan: entre enero y octubre cayó 36% la faena de ovejas, 94 mil cabezas menos que en el mismo lapso de 2024.

Pero, desde noviembre, la tendencia se dio vuelta y la faena de ovejas aumentó 56,7% en los últimos dos meses.

Los paquetes de estímulo a la cría implementados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) podrían contribuir a sostener una producción que es clave para el campo, por el papel de los ovinos en la diversificación y sostenibilidad de los sistemas, además del impacto social por la mano de obra que requiere y el arraigo que genera.

Si la recuperación de los precios laneros se consolida de la mano de la poca oferta de Australia y China, al crecimiento de la carne en el sur de Uruguay se puede sumar el de la las lanas finas principalmente afincadas en el norte.

Ese es uno de los aspectos más interesantes a observar en el agro de 2026.