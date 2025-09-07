El récord de 41 años que tenía el Tato López con la selección uruguaya, que le batió este domingo el enorme Luka Doncic con Eslovenia por la Eurobasket

Eslovenia aseguró su presencia en los cuartos de final de la Eurobasket 2025, tras un encuentro decisivo en Riga disputado este domingo, al vencer por 84-77 a Italia, en el que estuvo marcado por la actuación dominante del notable Luka Doncic, quien se erigió como la figura clave y que terminó con un récord que tenía desde 1984 el uruguayo Horacio "Tato" López contra los italianos.
El crack de Los Angeles Lakers finalizó con una estadística espectacular de 42 puntos y 10 rebotes.
No es nada nuevo conocer números y números fantásticos de Luka Doncic y este domingo, volvió a refrendar su enorme nivel basquetbolístico.
El récord que era del Tato López
Luka Doncic tuvo una histórica actuación para Elovenia en el triunfo sobre Italia en la Eurobasket 2025.
La misma lo convierte en el jugador con más puntos anotados contra Italia (42) en cualquier gran torneo de selecciones (Juegos Olímpicos, Copa del Mundo y EuroBasket), según informó el estadígrafo español Mister Chips.
20250907 Luka Doncic celebra el triunfo de Eslovenia ante Italia por la Eurobasket
El mismo agrega: "Hasta hoy, el récord de puntos contra Italia en grandes citas era del uruguayo Horacio López, que anotó 39 puntos contra la selección transalpina en los JJOO de 1984".
En esta entrevista con Referí, Tato López habló de aquellos Juegos Olímpicos y de varias cosas más.
En esos Juegos Olímpicos, el Tato López se coronó como goleador de los mismos, defendiendo a la selección uruguaya que tuvo una destacada participación y que, además, fue la última que disputó. De allí en adelante, Uruguay nunca más fue a unos JJOO en básquetbol.