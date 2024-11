La razón por la que Jayson Granger le dijo que no al llamado de Gerardo Jauri para volver a la selección de Uruguay

Gerardo Jauri designó a la selección uruguaya de básquetbol con la que afrontará la segunda ventana de las Eliminatorias para la AmeriCup 2025 y en la misma no figura Jayson Granger . El entrenador reveló la razón que llevó al base de 35 años a no defender a la celeste en esta ocasión.

El jugador denunció haber sufrido amenazas en el clásico que Peñarol le ganó a Nacional en el Polideportivo del Gran Parque Central, pero en su momento no lo manifestó públicamente.

Sin embargo, en las finales con Aguada tuvo un enfrentamiento aparte con Santiago "Pepo" Vidal y sus idas y vueltas en la cancha terminaron desembocando en la Justicia.

Granger acusó de "racismo" a Vidal quien negó dicha denuncia.

La hinchada de Aguada fue sancionada por cánticos racistas contra el jugador y Granger, desbordado por la situación, decidió volver a España al terminar la Liga.

Lo que dijo Gerardo Jauri sobre la renuncia de Jayson Granger

"Hablé con él y entendió que por los motivos que determinaron su salida del país, él no se encontraba en esta instancia con la cabeza puesta en venir a la selección en este momento", declaró este lunes Jauro a Básquetbol de Primera que se emite por Spot 890.

Jauri también explicó las razones que llevaron a renunciar a esta doble fecha a Bruno Fitipaldo, Gonzalo Iglesias y Agustín Ubal mientras que Santiago Véscovi, de Básquet Manresa, quedó al margen por una lesión.

Granger renunció varias veces a la selección en la década de 2010.

Jauri no lo tuvo en cuenta en su primera citación en su retorno a la selección, para la primera fase del Preolímpico, pero luego lo llamó para el arranque de las Eliminatorias a la AmeriCup.

"En época de competencia y con jugadores del exterior esto es muy dinámico. Eso impuso hasta hace una semana estar en constate revisión", afirmó Jauri.

La fascitis plantar de Bruno Fitipaldo

Sobre el capitán Bruno Fitipaldo, Jauri comentó: "En una conversación de comienzo de temporada me manifestó que tiene una situación crónica de fascia plantar que se le aparecía a finales de temporada, pero que esta vez le apareció al principio. Con la lesión de Marcelinho Huertas en su club (Lenovo Tenerife) pasó a promediar 31 minutos por partido cuando normalmente tenía 21, 22 minutos. Eso le provocó estar entre algodones. Entre el análisis de querer estar siempre y evaluar el momento, se juntó con el coordinador deportivo y director técnico, charló un rato largo conmigo y la decisión fue que no era el momento ideal para venir sino que esos días iban a ser de parate y recuperación de ese problema que no le impide jugar, pero dentro de una dinámica de juego muy nutrida con las copas internacionales".

Sobre Gonzalo Iglesias afirmó: "Tuve una lesión a final de temporada pasada que le costó más de lo debido, le costó encontrar equipo. Por suerte hace tres semanas está en Godella de Valencia, y está en un momento de recuperación y puesta a tono. El equipo le está brindado una cantidad de servicios y la oportunidad de su salida, por su estado físico y el compromiso por el club, no era el ideal. En la conversación hubo esa resolución".

Agustín Ubal que esta temporada está jugando en Granada en la primera división de España tampoco vendrá: "Tuvimos charlas muy frecuentes, está en un equipo nuevo, tiene como desafío grande lograr dar unos pasos en la segunda mejor liga del mundo después de la NBA. Está buscando su lugar, el entrenador Pablo Pin le está dando confianza. Había empezado a jugar arriba de 15 minutos, después bajó a 6-7 minutos de promedio. El equipo ganó un solo partido, pero está buscando su identidad. Entendió que era momento de ponerse las pilas para dar ese paso de consolidación, salir de la meseta en la que se encuentra y ojalá lo pueda lograr para después transferirlo a la selección".

"Me hubiera gustado tener a esos jugadores, pero también entiendo las circunstancias. Los equipos europeos nunca te van a decir que no vengan, pero están al tanto de que Uruguay le ganó los dos partidos a Panamá y tiene otra ventana en febrero por lo que de alguna manera te deslizan que no es definitoria esta etapa, y uno no puede ser ciego antes esos intereses que se dan", afirmó el DT.

Los convocados de Gerardo Jauri para jugar contra Brasil

Jauri convocó para esta ventana a Luciano Parodi (Peñarol), Lucas Capalbo (Malvín), Facundo Terra (Defensor Sporting), Joaquín Rodríguez (Casademont Zaragoza), Nicola Pomoli (Instituto de Córdoba), Emiliano Serres (Peñarol), Nicolás Martínez (Malvín), Gianfranco Espíndola (Nacional), Mateo Bianchi (Defensor Sporting), Juan Ignacio Ducasse (Biguá), Martín Rojas (Peñarol), Mauricio Arregui (Malvín) y Kiril Wachsmann (Malvín).

Joaquín Rodríguez solo va a jugar el partido con Brasil y no el de Paraguay por un "compromiso familiar", según explicó Jauri.

Arregui sufrió un pisotón que le generó una contractura muscular, pero se espera por el informe médico para revelar el alcance de la lesión.

La selección viaja el próximo lunes a Belén para enfrentar a Brasil el jueves 21 y tres días después (domingo 24) se medirá en Asunción contra Paraguay.

En su primera doble fecha, Brasil venció 108-43 de local a Paraguay y 108-53 de visitante.

Las Eliminatorias se juegan en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno del que solo el último queda eliminado.