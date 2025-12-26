Peñarol contrató a Martín Osimani, técnico de juveniles de Nacional, como su nuevo gerente deportivo del básquetbol

La rama del básquetbol de Peñarol confirmó a Martín Osimani , quien se desempeñaba como head coach de las juveniles de Nacional , como su nuevo gerente deportivo de cara a la temporada 2026.

"El Proyecto Club Atlético Peñarol sigue creciendo. Seguimos dando pasos en la profesionalización de nuestro club y sumando calidad. Bienvenido Martín Osimani, nuevo General Manager de la rama básquetbol", escribió Peñarol desde su cuenta oficial del básquet.

Osimani fue el head coach de las formativas de Nacional desde 2021. Es amigo personal de Leandro García Morales, técnico de Peñarol. Hicieron juntos gran parte de sus carreras tanto en Biguá como en la selección uruguaya y se retiraron juntos tras la temporada 2023-2024 jugando por Biguá.

Durante el ciclo de Pablo López en Peñarol, desde febrero de 2021 a 2023, César Somma fue el gerente deportivo del básquetbol de Peñarol.

En diciembre de 2023 fue contratado en su lugar Edgardo Ottati, quien fue quien acordó con la dirigencia la llegada de Marcelo Signorelli al club, pero que se fue cuando se terminó el ciclo del entrenador. Con la llegada de Osimani, Peñarol volverá a llenar ese cargo que había quedado acéfalo.

Según pudo saber Referí, el objetivo que persigue el club es que el Oso aporte su visión del básquetbol uruguayo y su experiencia en juveniles para que analice las debilidades del club y potencie sus virtudes.

Desde que Peñarol volvió al básquetbol en 2018, montó toda su estructura de formativas. Actualmente, compite en la Serie 2 en U10, U11, U14, U16, U18 y U20 y tiene planteles B que compiten con el nombre de Carboneros en la Serie 7 en U14, U16 y U18. El coordinador de las formativas desde hace años es Gonzalo Berretta.