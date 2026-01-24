Alquileres de verano en Uruguay: los balnearios más elegidos y los destinos que ganan protagonismo en la segunda recta de la temporada

A varias semanas del inicio de la temporada de verano en Uruguay , el mapa de los balnearios más elegidos muestra algunas modificaciones y comienzan a destacarse otros destinos que ganan protagonismo para lo que resta del verano.

El ranking de enero -hasta el 19 de este mes- de Mercado Libre muestra una preferencia marcada por los balnearios de la costa, con Piriápolis (13%) consolidado en el primer lugar , puesto en el que se mantiene desde diciembre. El top 5 de destinos más demandados en lo que va del mes se completa con Barra del Chuy (9%), Punta del Este (9%), Atlántida (6%) y Punta del Diablo (5%).

Si se compara el ranking de enero hasta la fecha, con el de diciembre, Barra del Chuy es el balneario que más gana relevancia y logra superar en visitas a Punta del Este que en diciembre ocupaba el segundo lugar, entre los uruguayos que buscaron en la plataforma . Esta tendencia marca una mayor diversidad en las elecciones y una búsqueda creciente de destinos alternativos dentro del mapa turístico de la costa para lo que resta de la temporada de verano.

Los destinos que ganan protagonismo

1712074024546.webp El mural de Gallino en San Gregorio de Polanco

Entre los crecimientos más notorios del ranking total de Mercado Libre se destaca Villa Serrana, que pasa del puesto 16 al 12, lo que refuerza la tendencia de querer pasar tiempo en la naturaleza y descansar también en destinos alejados de la costa.

Otro lugar que da un gran salto es San Gregorio de Polanco. El balneario subió del puesto 20, en diciembre, al 14 durante enero, posicionándose como una alternativa cada vez más elegida para escapadas en el interior del país.

Otras tendencias del verano

Balneario-El-Ensueño-Santa-Ana-Colonia-Uruguay-e1588269817635

Más allá de los destinos más demandados, otro informe recientemente publicado por Mercado Libre basado en el análisis de las más de 35.000 propiedades en alquiler temporal que tienen publicadas en su plataforma, muestra que tres destinos emergentes comenzaron a ganarse un lugar en las búsquedas al inicio de la temporada de verano, impulsados por sus paisajes agrestes, sus acantilados o sus alojamientos exclusivos.

En este sentido, Punta Piedras, en el departamento de Maldonado, es el destino que experimentó un mayor crecimiento para la temporada de verano con respecto al año pasado, con un crecimiento del 132% en búsquedas en relación a 2024.

En segundo lugar, el informe menciona al El Ensueño, en Colonia, un balneario que experimentó un crecimiento de visitas del 96% en los últimos tres meses (a diciembre de 2025). Por último, otro destino que se posicionó entre las tendencias para el verano 2026 es Kiyú (San José), que aumentó sus búsquedas en un 36%.

Ranking completo de los 20 destinos más demandados (enero 2026)