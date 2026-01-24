Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Domingo:
Mín  21°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / VERANO

Alquileres de verano en Uruguay: los balnearios más elegidos y los destinos que ganan protagonismo en la segunda recta de la temporada

La demanda por alojamientos en Villa Serrana y San Gregorio de Polanco creció en las últimas semanas

24 de enero 2026 - 5:00hs
1546284494731.webp
Piriápolis en temporada

El ranking de enero -hasta el 19 de este mes- de Mercado Libre muestra una preferencia marcada por los balnearios de la costa, con Piriápolis (13%) consolidado en el primer lugar, puesto en el que se mantiene desde diciembre. El top 5 de destinos más demandados en lo que va del mes se completa con Barra del Chuy (9%), Punta del Este (9%), Atlántida (6%) y Punta del Diablo (5%).

Si se compara el ranking de enero hasta la fecha, con el de diciembre, Barra del Chuy es el balneario que más gana relevancia y logra superar en visitas a Punta del Este que en diciembre ocupaba el segundo lugar, entre los uruguayos que buscaron en la plataforma. Esta tendencia marca una mayor diversidad en las elecciones y una búsqueda creciente de destinos alternativos dentro del mapa turístico de la costa para lo que resta de la temporada de verano.

Más noticias
Balneario El Ensueño
TURISMO

Punta Piedras, El Ensueño y Kiyú: tres destinos en tendencia para la temporada de verano en Uruguay

arranque similar al ano pasado, punta del este en alza y cambios en el comportamiento de los turistas: asi ve el sector turistico el inicio de la temporada
TEMPORADA

Arranque similar al año pasado, Punta del Este en alza y cambios en el comportamiento de los turistas: así ve el sector turístico el inicio de la temporada

El top 10 se completa con Parque del Plata (4%), La Paloma (4%), Santa Ana (4%), Cuchilla Alta (3%) y Costa Azul (3%).

Los destinos que ganan protagonismo

1712074024546.webp
El mural de Gallino en San Gregorio de Polanco
El mural de Gallino en San Gregorio de Polanco

Entre los crecimientos más notorios del ranking total de Mercado Libre se destaca Villa Serrana, que pasa del puesto 16 al 12, lo que refuerza la tendencia de querer pasar tiempo en la naturaleza y descansar también en destinos alejados de la costa.

Otro lugar que da un gran salto es San Gregorio de Polanco. El balneario subió del puesto 20, en diciembre, al 14 durante enero, posicionándose como una alternativa cada vez más elegida para escapadas en el interior del país.

Otras tendencias del verano

Balneario-El-Ensueño-Santa-Ana-Colonia-Uruguay-e1588269817635

Más allá de los destinos más demandados, otro informe recientemente publicado por Mercado Libre basado en el análisis de las más de 35.000 propiedades en alquiler temporal que tienen publicadas en su plataforma, muestra que tres destinos emergentes comenzaron a ganarse un lugar en las búsquedas al inicio de la temporada de verano, impulsados por sus paisajes agrestes, sus acantilados o sus alojamientos exclusivos.

En este sentido, Punta Piedras, en el departamento de Maldonado, es el destino que experimentó un mayor crecimiento para la temporada de verano con respecto al año pasado, con un crecimiento del 132% en búsquedas en relación a 2024.

En segundo lugar, el informe menciona al El Ensueño, en Colonia, un balneario que experimentó un crecimiento de visitas del 96% en los últimos tres meses (a diciembre de 2025). Por último, otro destino que se posicionó entre las tendencias para el verano 2026 es Kiyú (San José), que aumentó sus búsquedas en un 36%.

Ranking completo de los 20 destinos más demandados (enero 2026)

  • Piriápolis
  • Barra del Chuy
  • Punta del Este
  • Atlántida
  • Punta del Diablo
  • Parque del Plata
  • La Paloma
  • Santa Ana
  • Cuchilla Alta
  • Costa Azul
  • La Floresta
  • Villa Serrana
  • Playa Hermosa
  • San Gregorio de Polanco
  • Balneario Kiyú
  • Las Toscas
  • San Luis
  • Bello Horizonte
  • Aguas Dulces
  • Balneario Argentino

Temas:

alquileres verano Uruguay balneario temporada Verano 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Bruno Antúnez fue la figura en la definición por penales, atajó dos y clasificó a Boston River a la final de la Copa de la Liga AUF
FÚTBOL DE VERANO

Peñarol 2 (2)-2 (4) Boston River: los juveniles aurinegros dieron la talla pero los del sastre ganaron por penales y clasificaron a la final de la Copa de la Liga AUF

El ministro del Interior, Carlos Negro. Archivo
ACCIDENTE

Ministro Negro, que circulaba con la libreta de conducir vencida, chocó contra una moto en Cerrito de la Victoria

Carlos Negro. Archivo
ACCIDENTE

De "renuncia inmediata" a "le puede pasar a cualquiera": las reacciones de la oposición tras accidente de Carlos Negro

El momento en el que se produjo el accidente de Carlos Negro
VIDEO

Así fue el accidente que tuvo Carlos Negro, que visitó al motociclista atropellado en el hospital

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos