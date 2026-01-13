Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Punta Tech

Así se vivió el Punta Tech Meetup 2026: mirá las fotos

El ecosistema tecnológico y de negocios se reunió para la edición número 18 de Punta Tech Meetup.

13 de enero 2026 - 14:57hs
DSC07712
DSC07550
DSC07562
DSC07568
DSC07576
DSC07596
DSC07600
DSC07610
DSC07736
DSC07695
DSC07690
DSC07602
DSC07758
DSC07796

El principal encuentro de networking del país celebró su mayoría de edad este lunes en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA).

La última edición de Punta Tech pisó fuerte con el lema “Let’s Tech Together!”: contó con más de 2.000 participantes y más de 30 países presentes.

La principal speaker del encuentro fue Paula Bellizia, vicepresidenta de Amazon Web Services para América Latina que fue seguida por una entrevista de Elliott Gotkine, periodista británico especializado en tecnología y negocios, ex corresponsal de BBC y Bloomberg al ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone.

Más noticias
Gabriel Oddone en Punta Tech MeetUp

Oddone en Punta Tech: por qué el gobierno decidió aumentar el ticket de entrada para los nuevos residentes fiscales y su apuesta para que Uruguay sea un hub regional en conectividad aérea

Organizadores del evento
EVENTO

De una reunión informal entre emprendedores a un evento que convoca a más de 2.000 personas: así será la 18º edición del Punta Tech Meetup

En esta edición el foco estuvo en el networking entre autoridades -como la vicepresidenta de la República Carolina Cosse y los referentes de agencias de gobierno como Uruguay XXI, ANDE y ANII-, empresarios y referentes del sector privado, startups y líderes de fondos de inversión que formaron parte de la conversación.

A raíz del principal encuentro se consolidó, además, la semana del networking en Uruguay con más de 40 sides events sobre diversos temas que atañen al mundo tecnológico con especial foco en potenciar el ecosistema emprendedor mediante el contacto con fondos de capital de riesgo y socios estratégicos. Dentro de estos encuentros hubo dos organizados por punta tech: New Generation, una nueva propuesta pensada para la nueva generación del ecosistema emprendedor y W Meetup que puso por cuarta vez el foco en las mujeres.

La organización del evento estuvo a cargo de Carolina Kind y Bruno Gadea, directores de la productora Lucero, junto a Pablo Brenner, director de PBK Advisors y Sergio Fogel, cofundador de dLocal.

Temas:

Punta Tech

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada
CONTAMINACIÓN

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Ilustración del nuevo puente sobre el río Yaguarón acordado entre Brasil y Uruguay
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PREVIA

Nuevo puente entre Brasil y Uruguay en el río Yaguarón: los detalles de las obras para las que Transporte pidió autorización ambiental

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos