Así se vivió el Punta Tech Meetup 2026: mirá las fotos

El principal encuentro de networking del país celebró su mayoría de edad este lunes en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA).

La última edición de Punta Tech pisó fuerte con el lema “Let’s Tech Together!”: contó con más de 2.000 participantes y más de 30 países presentes.

La principal speaker del encuentro fue Paula Bellizia , vicepresidenta de Amazon Web Services para América Latina que fue seguida por una entrevista de Elliott Gotkine, periodista británico especializado en tecnología y negocios, ex corresponsal de BBC y Bloomberg al ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone.

En esta edición el foco estuvo en el networking entre autoridades -como la vicepresidenta de la República Carolina Cosse y los referentes de agencias de gobierno como Uruguay XXI, ANDE y ANII-, empresarios y referentes del sector privado, startups y líderes de fondos de inversión que formaron parte de la conversación.

A raíz del principal encuentro se consolidó, además, la semana del networking en Uruguay con más de 40 sides events sobre diversos temas que atañen al mundo tecnológico con especial foco en potenciar el ecosistema emprendedor mediante el contacto con fondos de capital de riesgo y socios estratégicos. Dentro de estos encuentros hubo dos organizados por punta tech: New Generation, una nueva propuesta pensada para la nueva generación del ecosistema emprendedor y W Meetup que puso por cuarta vez el foco en las mujeres.

La organización del evento estuvo a cargo de Carolina Kind y Bruno Gadea, directores de la productora Lucero, junto a Pablo Brenner, director de PBK Advisors y Sergio Fogel, cofundador de dLocal.