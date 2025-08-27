Cuando la nostalgia y la identidad nacional se convierten en una oportunidad de negocio: los uruguayos que emigraron y crearon sus emprendimientos

En el lujoso Milán , Italia, un restaurante recibe a los clientes con un cartel corpóreo de Uruguay y una carta que celebra los sabores típicos del país. En un mercado al aire libre en la costa Australiana el emprendimiento Churrocafe Carrara Markets elabora churros rellenos de dulce de leche. En pleno corazón de Nueva York, Estados Unidos , La Nueva Bakery vende productos típicos de la panadería uruguaya. En Berlín, Alemania , el foodtruck Pecados ofrece la posibilidad de probar un auténtico chivito uruguayo en medio de la capital alemana. Y en Inglaterra, Parrilla Charrúa lleva la experiencia del asado hasta la casa de los clientes, con un servicio que recrea una de las tradiciones más queridas del Río de la Plata.

Estos son tan solo algunos de los establecimientos uruguayos que existen alrededor del mundo , un ejemplo de como la distancia y l a gastronomía se pueden convertir en un puente con las raíces y una forma de emprender.

Según datos de 2023, más de medio millón de uruguayos residen hoy fuera del país. Detrás de esa cifra hay historias atravesadas por distintas razones y momentos históricos: desde la emigración forzada durante la dictadura militar hasta la gran ola que provocó la crisis económica de 2002.

Tal fue el caso de Héctor Álvez , que partió de Uruguay en los años 70; de Mariana Luzardo , que emigró cuando era niña en este mismo período; y de Bruno Lacassie , cuya familia dejó el país golpeada por la crisis de 2002, tres casos que ejemplifican el camino y los desafíos de quienes apuestan por emprender en el exterior.

Tres historias de uruguayos que emprendieron en el exterior

En los años 70 Alvez tenía 18 y era un muchacho que buscaba salir adelante. “Las condiciones en nuestro país no se daban, así que con mi novia en ese entonces decidimos emigrar. No fue nada fácil pero había muchos sueños por cumplir, ella tenía una hermana en Nueva York y yo tíos en Nueva Jersey, así que nos decidimos por Estados Unidos”, contó a Café y Negocios.

Alvez reconoció que la adaptación no fue fácil; en su trayectoria trabajó en un frigorífico, ahorró y abrió otro negocio. Hasta que, hace 19 años exactamente, se enteró que otro uruguayo había puesto en venta una panadería con productos del país. El emprendedor, que soñaba con abrir una parrilla al estilo uruguayo, decidió comprar el negocio. Fue así que nació La Nueva Bakery, un comercio ubicado en Queens, Nueva York, que hoy vende desde chajá, pasta frola, tartas de jamón y queso, sandwiches olímpicos, bizcochos, milanesas y empanadas, hasta yerba uruguaya, matambre casero, lechón, chorizos y otros cortes de carne.

“Nuestro fuerte son eventos de cumpleaños y toda clase de fiestas, con servicios de catering de rotisería, repostería y panadería. Además contamos con un salón con 15 mesas, el público ha respondido muy bien”, mencionó.

En cuanto a los clientes del negocio, Alvez detalló que el perfil es muy variado, con una fuerte presencia de uruguayos, argentinos y de un público hispano que ha aceptado las costumbres gastronómicas de los uruguayos.

“El desafío es grande cuando empezás pero poco a poco te haces conocer, eso implica tiempo, calidad de los productos y calidad del servicio. Hoy diría que el desafío es conseguir gente para trabajar en nuestra línea”, sostuvo.

Mariana Luzardo, por su parte, hace más de 30 años que emigró de Uruguay.

En 2015, instalada en Berlín, Alemania, y tras abandonar la dirección de Highgrade Records, un sello musical que creó junto a su marido alemán, se decidió a emprender.

Luego de explorar otras formas de negocio, e impulsada por su nostalgia hacia su país de origen, fundó Pecados.

El emprendimiento gastronómico consta de dos foodtrucks de catering y comida callejera en los que elaboran empanadas, chivitos al pan, y alfajores. La uruguaya ofrece el servicio para eventos en todo el país alemán, además de vender en parques y ferias específicas.

“Con nuestros foodtrucks, trajimos un trocito de Uruguay a Berlín. Queremos que nuestros huéspedes y clientes experimenten la alegría de vivir uruguaya a través de nuestras irresistibles delicias. Nos complace compartir un poco de conocimiento sobre el pequeño y casi desconocido país de Uruguay, que tiene tantos habitantes como Berlín”, explica la emprendedora en su página web.

En 2003, con un Uruguay golpeado por los efectos de la crisis, los padres de Bruno Lacassie decidieron dejar su barrio, Malvín y emigrar a Inglaterra en busca de un mejor futuro para ellos y para sus hijos.

Años más tarde, Lacassie estudió para ser chef y trabajó por más de una década en restaurantes de distintas culturas, así como de asador en una compañía en Inglaterra. Fue entonces cuando vio un nicho de negocio: el asado tal como lo conocía no existía en Inglaterra.

“Empecé a hacer asados entre los clientes que yo trabajaba, les pedía que me dejaran mostrarles algo diferente y empecé a notar que la gente se interesaba mucho en la manera en qué cocinaba”, repasó en diálogo con El Observador sobre el surgimiento de esta idea de negocio.

De esta manera, en 2023 fundó su compañía de asados, denominada Parrilla Charrúa, una iniciativa que busca ofrecer una auténtica experiencia de asado uruguayo en Londres.

Para esto, el emprendimiento se encarga de llevar las parrillas, la carne y de hacer un show de fuego lento en la casa del cliente o en eventos como cumpleaños o casamientos, con cortes premium traídos de Uruguay, Argentina o Brasil. A su vez, no solo muestran la tradición uruguaya a través de la comida, sino también a través de elementos identitarios como el mate y vestimenta típica.

El uruguayo no solo trabaja en Inglaterra, sino que también viaja a pedido a otros países cercanos. Gracias a un amigo colombiano, barbero de varias figuras del fútbol inglés, Lacassie tuvo la oportunidad de cocinar para Marc Cucurella, jugador del Chelsea. A partir de ese encuentro, los futbolistas de la Premier League comenzaron a convertirse en sus principales clientes.

“Quiero mostrar que el asado, más que de comer, se trata de charlar, hablar, reírse, y compartir”, sostuvo.