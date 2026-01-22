De Uruguay a Nueva York: jóvenes que emprenden en moda ganaron beca para explorar oportunidades en el epicentro del fashiontech

Para proyectos que se mueven en la intersección entre moda y tecnología, como Trendo - un buscador uruguayo que reúne más de 400 tiendas de ropa en una misma plataforma- , Nueva York aparece como un destino natural. La ciudad no solo es una de las principales capitales globales de la moda, sino también un punto de encuentro clave para quienes innovan y apuestan por la tecnología.

Es por eso que, tras ser uno de los proyectos ganadores del Draper Program en los últimos días -una experiencia que reunió a 18 emprendedores en sesiones cerradas de mentoría, workshops y charlas con inversores ángeles y founders de compañías de alto crecimiento- y obtener una beca para participar del programa en el exterior, Joaquín Pérez y Bahía Carreira, fundadores de la plataforma, no dudaron en elegir Nueva York como su próximo destino.

Además, este mercado cuenta con una mayor disponibilidad de fondos, un factor central para startups en etapa de crecimiento, y en particular para Trendo, que proyecta abrir este año una ronda pre-seed para apalancar su crecimiento.

Pero además de este hito, la startup, que funciona como un Google de la moda uruguaya y permite encontrar productos de todas las marcas por palabra, color, estilo o precio, o subir una foto para encontrar prendas similares a la que se está buscando, alcanzó los 60.000 usuarios únicos en su web en diciembre y superó los 450.000 desde su creación en 2024.

El modelo de negocio de la plataforma -gratuita tanto para usuarios como para marcas- se apoya en la comercialización de espacios publicitarios, ubicados tanto en la página de inicio como en los resultados de búsqueda. En paralelo, los emprendedores avanzan en el desarrollo de nuevas verticales de negocio con el objetivo de ampliar el alcance del proyecto y diversificar ingresos, a pesar de que sostienen que en esta etapa el foco está puesto en seguir agregando valor al comprador y en posicionar a Trendo como la primera opción en la mente del usuario a la hora de buscar o comprar ropa. La estrategia apunta a consolidar tráfico y volumen de usuarios para, en una etapa posterior, monetizar los datos vinculados a la intención de compra que genera la plataforma.

En ese camino, en los últimos días, los jóvenes lanzaron un MVP (producto mínimo viable, por sus siglas en inglés) de funciones premium que introduce una nueva unidad de negocio: una experiencia lúdica basada en inteligencia artificial, donde el usuario puede enviar una foto de su outfit a un chatbot que lo evalúa, asigna un puntaje y brinda recomendaciones para mejorarlo.

Según explicaron los fundadores, el objetivo es profundizar en este tipo de funciones premium como parte de una estrategia que englobe desde el usuario que utiliza Trendo como buscador general de moda hasta aquel que busca optimizar su imagen personal, verse mejor y afinar su estilo. En cuanto a su modelo de negocio está pensada bajo un modelo de suscripción mensual de bajo costo para facilitar una adopción masiva.

En esta misma línea, en diciembre lanzaron un sistema de afiliados que conecta marcas de moda con creadores de contenido e influencers. El modelo permite que las marcas definan comisiones por venta, mientras que los creadores recomiendan productos a través de colecciones curadas dentro de la plataforma. Trendo participa por su parte del esquema adquiriendo un porcentaje de esas comisiones.

En términos de tracción, el programa cuenta hoy con 12 marcas afiliadas y recibió más de 350 solicitudes de creadores, detallaron.

Según explicaron Pérez y Carreira, se trata de un modelo todavía poco extendido en Uruguay, en comparación a otros mercados, donde especialmente en el sector moda es una práctica consolidada. En ese sentido, la propuesta apunta a innovar localmente al ofrecer a las marcas una forma de vincularse con creadores sin realizar grandes desembolsos iniciales, ya que el esquema es 100% a performance y se paga únicamente por resultados.

Al mismo tiempo, el modelo brinda a los creadores la posibilidad de mostrar su capacidad de tracción frente a las marcas, centralizar sus recomendaciones y fortalecer sus comunidades. “Le damos herramientas de ambos lados”, señaron los emprendedores.

El objetivo ahora es escalar el modelo, aumentando tanto la cantidad de marcas como de creadores. En paralelo, el equipo trabaja en la formación de los influencers para optimizar el tipo de contenido que mejor funciona en este esquema particular. La apuesta es promover recomendaciones auténticas y alineadas con el estilo personal de cada creador, un formato distinto al contenido publicitario tradicional, con el objetivo de poner en valor la curaduría y generar confianza en la audiencia.

img_0036 Fundadores de Trendo

La startup también piensa en una estrategia a nivel global, y si bien en una primera etapa los cofundadores proyectaban su expansión internacional hacia mercados como Argentina, Chile y Colombia, el roadmap de internacionalización cambió.

“La idea inicial era comenzar por Argentina, pero el país atraviesa una situación compleja para la industria de la moda, con restricciones a las importaciones y marcas locales golpeadas”, explicaron.

A partir del análisis del ecosistema fashion regional, concluyeron que Brasil ofrece hoy las mejores condiciones para una primera expansión, un mercado que destacan por su escala, la madurez del ecosistema de marketing de afiliados, y el potencial de volumen para las funciones premium factores clave para el modelo que propone la plataforma. Para 2026 la startup se prepara para abrir una ronda de inversión pre-seed, que estará destinada principalmente a fortalecer el equipo. El plan contempla la incorporación de perfiles clave, como un diseñador y un ingeniero, además de continuar con el desarrollo del producto. El objetivo de esta etapa es terminar de implementar la plataforma y validar el modelo de negocio, para luego avanzar hacia el levantamiento de capital que les permita escalar la operación y concretar la expansión regional.