Innovadora compañía de Silicon Valley fue adquirida por la autopartista japonesa Koito

Cepton Inc. una de las empresas innovadoras de Silicon Valley y líder en soluciones lidar de alto rendimiento (una tecnología de teledetección que utiliza rayos láser para medir distancias y movimientos precisos en un entorno, en tiempo real), anunció que será adquirida por la compañía japonesa Koito Manufacturing Co. LTD., uno de los principales proveedores del sector automoción de primer nivel.