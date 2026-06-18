La alianza entre el ferrocarril y el sistema portuario que ya aplica España y puede ser clave para posicionar a Uruguay como hub logístico regional

Más del 50% de la carga que se moviliza en el puerto de Montevideo, en el de Nueva Palmira, e incluso en el transporte aéreo, está relacionada a carga en tránsito o trasbordos. Por eso para Juan Azcurra, gerente comercial del grupo logístico CHR, Uruguay ya está posicionado como referente en la región.

Sin embargo, gobierno y sector privado coinciden en la necesidad de potenciar este posicionamiento y el ferrocarril se posiciona como un elemento clave para lograrlo.

Este tema fue abordado en la jornada “Infraestructuras de Transporte y Movilidad Urbana en Uruguay”, organizada por ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Montevideo , que reunió a autoridades, organismos multilaterales y empresas especializadas de ambos países para intercambiar experiencias y analizar desafíos vinculados al transporte, la movilidad urbana y el desarrollo logístico.

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El rol central del ferrocarril, opinó Azcurra, está en traccionar carga desde otros países de la región como Brasil, Paraguay o Bolivia. En este sentido, es clave que el ferrocarril vaya de la mano con otros elementos que lo vuelvan competitivo, analizaron los ponentes Waverley Tejera,Director Nacional de Transporte Ferroviario; Fernando Nicolás, Director Internacional de ADIF; Pablo Genta, Presidente de la Administración Nacional de Puertos; David López Rivas, director de Puertos y Costas de TYPSA y Juan Azcurra, CCO de CHR .

En este sentido, resaltaron que además de la captación del volumen de carga necesaria para implementar este medio de transporte, es fundamental la conectividad del puerto y la creación de nodos multimodales, algo que se implementa con éxito en España.

En este sentido, Waverley Tejera resaltó que la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario está trabajando en un plan maestro que permita encontrar los puntos en los que el ferrocarril realmente puede aportar en el objetivo de tener un desarrollo ordenado de la logística. Este plan maestro, que se espera esté culminado en el primer trimestre del 2027, se lleva adelante con financiamiento de CAF y permitirá delinear “una hoja de ruta estratégica, coherente y ordenada” para esta movilidad, indicó Tejera.

Las enseñanzas de la experiencia multimodal española

“El ferrocarril y los puertos, a nivel internacional, son socios estratégicos”, subrayó Tejera e hizo hincapié en que esto puede aprovecharse en Montevideo de la misma forma que se hace en ciudades españolas como Zaragoza.

“El ferrocarril da una alternativa para poder desarrollar las áreas portuarias de manera confiable y segura, como un eje permanente, y con la capacidad de poder desarrollar áreas portuarias, como puertos secos y áreas logísticas”, indicó el referente de Transporte Ferroviario.

En esto coincidió el presidente de la Administración Nacional de Puertos que lleva adelante varias iniciativas para potenciar las oportunidades del sistema portuario, por ejemplo, el desarrollo de una terminal de graneles líquidos, una terminal especializada en vehículos o la instalación de un dique flotante.

“Queda mucho por hacer. España tiene mucha experiencia, en el caso de Valencia es líder en Europa en lo que es transparencia, innovación y digitalización de procesos”, destacó Genta a propósito de la cooperación entre ambos países.

Por su parte, Fernando Nicolás, Director Internacional de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España (ADIF) aseveró que, en términos logísticos, en su país comenzaron a implementar el programa Mercancías 30, que tienen como objetivo duplicar la cuota modal del ferrocarril para 2030. “La novedad de esta estrategia es que, a diferencia de lo que veníamos haciendo antes, que era una estrategia de competencia, lo que se hizo fue sentar en la misma mesa, primero, a la industria, que es al final quien nos dice exactamente qué es lo que necesita y cómo se lo tenemos que ofrecer, y a todos los modos de transporte con una vocación de colaboración en vez de competencia, y afrontar la cadena logística ofreciendo, cada modo de transporte, aquello en donde es más competitivo”, recordó. A nivel portuario esto se traduce en una red ferroviaria más competitiva y eficiente conectada al puerto.

La jornada finalizó con reuniones bilaterales entre empresas e instituciones de ambos países orientadas a generar nuevas oportunidades de cooperación e intercambio técnico.