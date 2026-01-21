La nueva apuesta de la fundación del reconocido empresario uruguayo Sergio Fogel para resolver un problema vinculado a la educación

Sergio Fogel, cofundador de dLocal y uno de los referentes del ecosistema empresarial uruguayo, fue uno de los impulsores en 2023 de la creación de la Fundación Familia Fogel. La organización tiene el objetivo de intervenir sobre un problema estructural vinculado a la educación. En Uruguay, completar el liceo sigue siendo una meta pendiente para miles de jóvenes y uno de los principales cuellos de botella del sistema educativo. El impacto no es solo social, sino que la baja culminación de la educación media limita la empleabilidad, reduce ingresos a lo largo de la vida laboral y restringe la formación de capital humano.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“La fundación ha puesto especial énfasis en una mirada integral de los estudiantes ya que entendemos que terminar el liceo puede ser un punto de inflexión que impacte no solo en lo educativo, sino también en el empleo, la autoestima y la proyección personal y familiar de los jóvenes. Al encuestar a los bachiller más del 70% manifiesta la voluntad de seguir estudiando alguna carrera o tecnicatura”, sostuvieron desde la fundación a Café y Negocios.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 15.17.07 André Fremd director de Fundación Familia Fogel, y Aline Herrnstadt y Sergio Fogel fundadores Ahora, tras cerrar 2025 con 1.000 becas otorgadas a jóvenes que habían abandonado sus estudios, la fundación lanzó una nueva convocatoria y se propone sostener y ampliar el impacto alcanzado, con una nueva convocatoria de Becas Ciclo que profundice el alcance territorial del programa y concrete las 1.200 personas becadas. Al mismo tiempo, adelantaron que están trabajando en “Comunidad 3F”, una apuesta para dar nuevas herramientas a los alumnos, mejorar el acompañamiento y, junto con esto, mejorar los resultados en la aprobación de materias.

¿Cómo funciona el programa? El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, en su mayoría insertos en el mercado laboral, con empleos formales o informales, y con responsabilidades familiares o económicas a cargo, que hayan cursado en liceos públicos y tengan hasta cinco materias pendientes para completar el bachillerato. La beca cubre el 80% del costo de la cursada y ofrece distintas modalidades —presencial, virtual, libre asistido o con tutorías personalizadas— y se dictan en diferentes colegios privados, lo que permite adaptarse a los tiempos, responsabilidades y realidades de cada joven.

De esta manera, el alumno puede elegir si cursa en el horario matutino, vespertino o nocturno, así como también elegir la opción presencial o virtual. A su vez, puede optar por cursar todas las materias que le quedan pendientes en un solo semestre o puede hacerlo en un plazo más largo de tiempo. Para esto la fundación trabaja con 13 instituciones de educación privada y si bien Montevideo concentra una parte importante de las postulaciones, el programa tiene alcance nacional debido a la incorporación de modalidades virtuales. La nueva convocatoria ya está abierta y hay tiempo para postularse hasta el 28 de febrero de forma online en terminaelliceo.org. Los principales motivos de interrupción de los estudios, detallaron desde la Fundación Familia Fogel, no están vinculados a la falta de interés, sino a trayectorias de vida que, por diversos motivos, afectaron su desarrollo educativo, como el ingreso al mercado laboral, cuidados familiares, dificultades económicas o en alguna ocasión el sentirse intimidado para enfrentarse a exámenes.