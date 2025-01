Naciones denuncian que en 2024 los ataques contra la industria de las criptomonedas se incrementaron por parte de Corea del Norte

Un comunicado conjunto publicado en las últimas horas por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón asegura que piratas informáticos vinculados a Corea del Norte robaron US$ 659 millones en criptomonedas durante el año 2024 , “como parte de sus actividades cibernéticas maliciosas para financiar su programa militar”.

Solo en 2024, consignó EFE los gobiernos de los países atribuyen de manera conjunta a hackers de Corea del Norte robos de activos virtuales a las empresas DMM Bitcoin (US$ 308 millones); Upbit (US$ 50 millones); y Rain Management (US$ 16,13 millones).