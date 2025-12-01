Radiografía del consumo en 2025: las categorías que lideran el crecimiento y las que cayeron en lo que va del año

En los primeros 10 meses del año las ventas en los comercios uruguayos presentaron estabilidad (+0,2%), mientras que la facturación aumentó un 5,2% en comparación con el mismo período del año anterio r, según los datos publicados por el último Radar Scanntech.

Si se analiza por familia de productos, Cuidado Personal es la categoría que tuvo mayores aumentos en lo que va de 2025, con un crecimiento del 2,8% . Dentro de esta, los productos que mayor crecimiento presentan son cepillos dentales, desodorantes, cremas faciales, productos de cuidado capilar y toallas húmedas.

Le sigue el segmento Bebidas, con un incremento del 1,0% , con productos como aguas saborizadas, aperitivos, jugos RTD, cervezas y fernet a la cabeza liderando el crecimiento.

TENDENCIAS DE NEGOCIO El negocio de las mascotas: jugueterías y supermercados se suman al boom de los productos para perros y gatos

Productos con proteína: el segmento en auge entre los uruguayos que creció un 48% en lo que va del 2025

Por otro lado , la categoría de Alimentos -con descensos en donuts, empanadas congeladas, café soluble, alimento achocolatado y té- y la de Limpieza -con las mayores bajas en insecticidas, jabones duros, desodorantes de inodoro, limpiadores diluibles y detergentes- mostraron retracciones de 0,7% y 0,5% respectivamente en lo que va del año .

A nivel geográfico, las ventas crecieron en el interior, con números positivos en las localidades costeras del este del país y en la zona litoral. En contraste, Montevideo tuvo una caída del 1% en todos los municipios.

En octubre específicamente las ventas tuvieron una variación de -0,5% y la facturación se incrementó un 2,8% respecto al año anterior.

El Radar destaca que la situación en los comercios uruguayos se da en un contexto de variación de 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en términos interanuales en el segundo trimestre de 2025.

Para realizar el relevamiento, Scanntech analizó más de 7.000 puntos de venta conectados en todo el país, teniendo en cuenta más de 250 categorías de productos, divididas en cuatro familias: Alimentos, Bebidas, Cuidado Personal y Limpieza.