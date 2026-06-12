¿Cómo rastrear un celular desde otro equipo?

Perder un celular , intentar localizar a un familiar o conocer la ubicación de un hijo son algunas de las situaciones que llevan a muchas personas a preguntarse si es posible rastrear un teléfono desde otro dispositivo. La respuesta es sí, aunque existen condiciones técnicas y legales que deben cumplirse para hacerlo de manera legítima.

Actualmente, los sistemas operativos Android e iPhone cuentan con funciones nativas que permiten localizarlo tiempo real. Además, plataformas como Google Family Link ofrecen herramientas específicas para que los padres puedan conocer la ubicación de sus hijos menores de edad.

En dispositivos Android , una de las opciones más utilizadas es la función de compartir ubicación de Google . Esta herramienta permite que un usuario comparta su ubicación en tiempo real con otra persona a través de servicios como Google Maps o Family Link . La función está desactivada por defecto y requiere autorización previa del propietario del teléfono.

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Para el caso de menores de edad, Google Family Link permite que los padres o tutores visualicen la ubicación del dispositivo del niño o adolescente siempre que la función de localización haya sido configurada previamente. También es posible recibir información sobre la ubicación del equipo desde la aplicación oficial.

image Google Family Link

Para que el rastreo funcione correctamente, el teléfono debe tener activada la ubicación, contar con conexión a internet y mantener habilitados los permisos correspondientes.

Otra alternativa disponible en Android es la herramienta "Encontrar mi dispositivo" (Find Hub o Find My Device), que permite localizar un teléfono perdido, hacerlo sonar, bloquearlo de forma remota o borrar su contenido si fuera necesario. Para que funcione, el dispositivo debe estar encendido y conectado a internet.

¿Es legal rastrear el celular de otra persona?

La legalidad depende del consentimiento. En términos generales, rastrear la ubicación de un adulto sin su conocimiento o autorización puede constituir una violación de la privacidad y, en muchos países, derivar en consecuencias legales.

Las herramientas de localización legítimas están diseñadas para funcionar con autorización expresa del usuario o dentro de esquemas de supervisión parental. Google, por ejemplo, exige que la ubicación sea compartida voluntariamente o que exista una configuración familiar previamente habilitada.