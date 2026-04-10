EN VIVO: los astronautas de Artemis II regresan a la Tierra

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II regresan a la Tierra este viernes. La cápsula Orión está prevista para amerizar en el Pacífico a las 21:07 hora uruguaya (17.07 local) , y el equipo de rescate extraerá a la tripulación aproximadamente dos horas después, según informó la NASA.

A bordo viajan los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Tras la extracción, serán trasladados en avión al USS John P. Murtha, donde recibirán evaluaciones médicas antes de volar hacia el Centro Espacial Johnson de Houston.

El módulo Orión se separó del resto de la nave y está por iniciar el descenso en su velocidad máxima hacia la Tierra a aproximadamente 3.800 kilómetros por hora.

"Montados en una bola de fuego": cómo regresará a la Tierra este viernes la tripulación de Artemis II

Artemis II vuelve a la Tierra a toda velocidad envuelto en una bola de fuego: seguí en vivo el regreso de la misión de la NASA

A unos 121 kilómetros de altitud, Orión entrará en un período de seis minutos sin comunicaciones: el calentamiento de la nave al rozar la atmósfera genera plasma alrededor de la cápsula, que bloquea las señales. La tripulación experimentará hasta 3,9 G —es decir, una fuerza casi cuatro veces superior a la gravedad terrestre— durante el descenso nominal.

Una vez fuera de esa fase de oscuridad, la cápsula desplegará paracaídas de frenado cerca de los 6,7 kilómetros de altitud y sus tres paracaídas principales alrededor de los 1,8 kilómetros, para completar el descenso.

Qué pasó durante el jueves previo

Este jueves, mientras la misión se aproxima a la Tierra, Koch y Hansen guardan el equipo utilizado, retiran la carga y ajustan los asientos de la tripulación. La tripulación también revisa el informe meteorológico y el cronograma de reentrada.

A las 22:53 hora uruguaya del jueves, los propulsores de Orión se encenderán para realizar la segunda maniobra de corrección de trayectoria de retorno, que ajusta la ruta de la nave hacia la Tierra. Hansen supervisará los sistemas de guiado, navegación y propulsión durante la maniobra.

Artemis II es la primera prueba de vuelo tripulado del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave Orión alrededor de la Luna. El objetivo es verificar las capacidades actuales para que los humanos exploren el espacio profundo, de cara a futuras misiones con aterrizaje en la superficie lunar.