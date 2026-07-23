Esta es la habilidad compartida entre los humanos y monos, según un nuevo estudio

Una estudio internacional concluyó que los seres humanos y algunos primates no humanos comparten una capacidad fundamental para comprender relaciones geométricas .

El trabajo, publicado el lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , estuvo encabezado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de California en Berkeley . Los experimentos incluyeron macacos rhesus, babuinos, niños en edad preescolar y adultos de distintas culturas.

Durante años, una de las hipótesis predominantes sostenía que solo los humanos podían representar figuras geométricas mediante propiedades abstractas, como la simetría, el paralelismo o los ángulos rectos. Sin embargo, los nuevos resultados muestran que los monos también utilizan representaciones geométricas similares para reconocer formas.

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Para comprobarlo, el equipo diseñó una prueba en pantallas táctiles. Los participantes debían identificar una figura previamente observada, aunque esta apareciera con otro tamaño o rotación. En el caso de los primates, las respuestas correctas eran recompensadas con alimentos, mientras que los niños recibían calcomanías.

Jessica Cantlon, profesora del Departamento de Psicología y del Instituto de Neurociencia de la Universidad Carnegie Mellon

La neurocientífica cognitiva Jessica Cantlon, profesora del Departamento de Psicología y del Instituto de Neurociencia de la Universidad Carnegie Mellon y autora principal del estudio, explicó que lo más llamativo no fue que los monos resolvieran la tarea, sino que "monos, niños y adultos parecían pensar sobre las relaciones geométricas de una manera fundamentalmente similar".

Según la investigadora, ese hallazgo indica que estas intuiciones forman parte de la arquitectura básica de la mente de los primates.

Los científicos evaluaron a ocho primates (cuatro macacos rhesus y cuatro babuinos oliva), junto con niños estadounidenses de entre 3 y 6 años, adultos de Estados Unidos y miembros del pueblo indígena tsimané de Bolivia, cuya educación formal es limitada. Esa diversidad permitió analizar cuánto influye el aprendizaje escolar en el razonamiento geométrico.

Los resultados mostraron que todos los grupos recurrieron a principios geométricos semejantes para resolver los ejercicios, aunque los adultos obtuvieron un desempeño superior gracias a una mayor capacidad para utilizar conceptos simbólicos aprendidos durante la educación. En cambio, los niños pequeños y los primates se apoyaron principalmente en una intuición geométrica más básica.

Macacos Rhesus

Para los autores, el estudio aporta evidencia de que la capacidad para reconocer relaciones geométricas no apareció exclusivamente con el ser humano moderno, sino que tiene raíces evolutivas mucho más antiguas y compartidas entre diferentes especies de primates.