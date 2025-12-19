Dólar
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Gemini ahora identifica los videos que fueron hechos con IA: así podés probarlo

Esta marca es imperceptible para el ojo humano, pero no escapa al análisis de Gemini, que ahora puede detectarla tanto en las pistas de audio como en las visuales.

19 de diciembre 2025 - 16:14hs
EuropaPress_7179579_detectar_videos_generados_ia_gemini

La aplicación de Gemini ya puede identificar si un video ha sido generado por inteligencia artificial (IA), pero solo si en él ha intervenido la tecnología de Google.

Ante un video de cuestionable origen, los usuarios pueden usar la aplicación móvil de Gemini para preguntar si está hecho con IA para que busque si cuenta con SynthID, una herramienta de Google que introduce una marca de agua directamente en los píxeles de cada cuadro de video cuando en la creación interviene la IA.

Esta marca es imperceptible para el ojo humano, pero no escapa al análisis de Gemini, que ahora puede detectarla tanto en las pistas de audio como en las visuales. En caso de encontrar coincidencias, informará de los segmentos que contienen elementos generados por la IA.

Para ello, la app de Gemini acepta la carga de archivos de video de hasta 100 MB de peso y hasta 90 de duración, como informa en su blog oficial, y por el momento se limita a identificar la generación hecha con la IA de Google.

Para activarlo tenés que subir el video y apretar la tecla @ y escribir SynthID.

Gemini

