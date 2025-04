La app que muchos en Uruguay usan cuando no tienen con quién hablar: su creador llega con una charla abierta

“Consejo de amigo: no toda persona que pierdas en tu vida va a ser una pérdida para tu vida” , dice Juan Pablo Villani al comenzar uno de sus videos. Caminando, mirando a cámara, comparte frases simples y directas que buscan acompañar desde la cercanía.

“ Muchas personas me escriben diciendo que acaban de pasar por una situación de corte y que mis videos fueron como un bálsamo para esos momentos, que les dieron mucha paz y tranquilidad ”, contó.

También expresó que muchos usuarios, tras ver los videos, sienten un efecto inmediato: “Solo ver el video los bajó de un saque de momentos que quizás estaban sintiendo como mucha ansiedad y los conectaron mucho, los ayudaron a volver al centro”.

Charla "Cresilientes" en Montevideo

Villani llega a Uruguay para brindar la charla ‘Cresilientes: el arte de crecer cuando la vida nos rompe’, el lunes 7 de abril a las 19 horas en Movie Montevideo Shopping.

En la actividad, desarrollará una mirada ampliada sobre el concepto tradicional de resiliencia. Plantea que “resiliencia viene de los metales, que bajo presión no se rompen y vuelven a su forma anterior”, pero que eso no representa lo que atraviesan las personas.

“Cuando nos rompemos y atravesamos momentos muy difíciles... o nos quedamos en la frustración o lo superamos y hasta incluso lo sanamos. Pero no volvemos a estar como antes”, explicó.

Por eso propone el término cresiliencia: “Ya no es una resiliencia, ya es una creciliencia, le digo yo. Como que hay un crecer en ese proceso de soportar, aguantar, pero con una mirada de aprendizaje”.

Durante la charla, compartirá relatos, aprendizajes y herramientas para quienes estén transitando momentos de cambio, pérdida o reconstrucción emocional.

Aquí Estoy: tecnología y escucha para combatir la soledad

Además de su trabajo en redes, Villani es cofundador de Aquí Estoy, una plataforma digital de acompañamiento emocional entre personas reales, no bots.

La idea nació antes de la pandemia, aunque ese contexto aceleró su lanzamiento. “Ya estaba empezando a lanzar el proyecto, pero la pandemia fue lo que me ayudó a acelerar”, recordó.

Desde entonces, la red ha brindado apoyo a más de 50.000 personas. “A mí me parece una locura que hayamos dado contención emocional a tantas personas”, dijo.

El enfoque es simple: conectar personas entrenadas en escucha con otras que necesitan hablar. “No porque hayan bots hablando con gente, sino porque haya gente disponible y entrenada incluso en una escucha humana”.

“Hay muchísima gente que quiere ayudar... el tema es que no sabe cómo o no tiene el tiempo, o no tiene la forma logística. Nosotros le damos ese cómo”, explicó.

En Uruguay, la plataforma ha tenido un crecimiento sostenido. “Más del 10% de todas esas 50.000 personas son uruguayos”, estimó Villani.

El aumento en la demanda local se dio tras una nota de prensa y el apoyo del psicólogo Alejandro De Barbieri. “Tuvimos siempre un apoyo muy lindo de Alejandro Barbieri, que lo queremos muchísimo. Es como un amigo para nosotros en el ‘Aquí Estoy’”.

“Eso ayudó a que crezca mucho más también la gente, tanto que nos escribe como de voluntarios”, agregó.

Críticas al uso de redes y algoritmos

Villani también cuestiona la forma en que las redes sociales abordan —o ignoran— los temas de salud mental.

“El modo en que aprenden de nuestros comportamientos va generando mayores sesgos, mayor adicción”, explicó.

Detalló que las plataformas ya pueden anticipar patrones de comportamiento, pero no actúan: “Hay demostraciones... que se puede detectar ciertos comportamientos de uso de redes sociales y conectarlos con problemáticas de salud mental”.

Planteó que esto tiene consecuencias: “A una persona con tendencia a la bulimia le siguen mostrando más videos de personas con patrones de belleza hegemónica”.

Asegura que ha presentado proyectos para revertir esta lógica, pero no recibió respuesta. “He mostrado varios proyectos para poder vincular contenidos con redes oficiales, y la verdad es que nada”.

Confianza radical y sanación en comunidad

Villani sostiene que la sanación no ocurre en soledad. “Sanamos muchas veces en comunidad”, afirmó.

Rechaza que la única respuesta sea tecnológica. “Buenísimo que existan bots, pero sostenernos solo con bots es una falsedad absoluta”.

Promueve una idea que llama confianza radical: “El pájaro no confía en que la rama nunca se va a caer. El pájaro confía en sus alas. Y eso somos nosotros”.