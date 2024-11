La inteligencia artificial en expansión: estas son las novedades de ChatGPT, Gemini y otras herramientas en la última semana

"Dibujá cómo me percibís": el experimento viral de ChatGPT

Entre las novedades, ha ganado popularidad un pedido que los usuarios hacen a ChatGPT: "Based on everything you know about me, draw a picture of how you perceive me". Esta función permite obtener una imagen generada por IA que representa una interpretación visual del usuario.

Las imágenes generadas se han vuelto virales en redes sociales, despertando el interés de los usuarios por ver hasta qué punto la IA "conoce" su personalidad. Este fenómeno ha contribuido a reforzar el vínculo entre usuarios y la IA, abriendo el debate sobre privacidad y personalización.

Freepik incursiona en la generación de voz con IA

Freepik, conocido por sus recursos de diseño gráfico, ha ampliado sus servicios al campo de la generación de voz con IA. La plataforma ahora ofrece música libre de derechos, seleccionada y curada por personas reales, lo que marca su primer paso en la creación de contenido de audio.

Este avance en Freepik apunta a satisfacer las necesidades de creadores de contenido que requieren audio de calidad sin problemas de licencias. La expansión hacia el sonido generativo busca ofrecer una experiencia más completa a los usuarios que ya utilizan sus herramientas de diseño.

ElevenLabs mejora su herramienta de narración de audio

ElevenLabs, una empresa destacada en el ámbito de la voz generada por IA, ha lanzado una actualización para "Proyectos", su herramienta de narración de audio en formato largo. Esta nueva versión permite asignar diferentes voces a distintas frases dentro del mismo párrafo.

La actualización facilita la creación de audiolibros, voces en off y diálogos multilingües de alta calidad. Esta herramienta es ampliamente utilizada por creadores, editores y empresas para convertir textos en audio narrado, permitiendo un control más detallado sobre las características de cada voz.

Google lanza Gemini para iPhone

Google ha anunciado el lanzamiento de Gemini, su asistente de IA similar a ChatGPT, ahora disponible en iPhone tras su éxito en Android. Gemini está conectado a todo el ecosistema Google, permitiendo a los usuarios consultar información de sus correos, calendarios y otros servicios directamente desde la aplicación.

Esta expansión de Gemini a dispositivos iOS permite que usuarios de ambos sistemas operativos accedan a un asistente de IA profundamente integrado con el ecosistema de Google. Entre sus funciones, permite realizar consultas relacionadas con correos electrónicos actuales o pasados, ofreciendo una experiencia optimizada y útil para el trabajo diario.