Las funciones con las que Gemini le saca ventaja a ChatGPT

En Uruguay , tanto en la tienda de Google Play como en la App Store , Gemini superó a ChatGPT en descargas durante el último fin de semana . El dato refleja un cambio en las preferencias de los usuarios locales, que comenzaron a inclinarse por el modelo de Google en detrimento del de OpenAI.

El interés responde, en parte, a la incorporación de cinco funciones exclusivas que hoy diferencian a Gemini y que no están disponibles en ChatGPT. A continuación, se detallan esas particularidades.

Una de las herramientas claves de los sistemas de inteligencia artificial es la posibilidad de crear asistentes personalizados. En ChatGPT les llaman GPT, y en Gemini Gems. Estas herramientas permiten configurar tareas repetitivas, subir archivos propios y ajustar el comportamiento del modelo según las necesidades de cada usuario.

Para crear GPTs en ChatGPT hay que ser usuario pago de al menos US$ 20; en el caso de Gemini, crearlos es gratis.

Esto significa que para pasar a ser un usuario avanzado de inteligencia artificial no hay necesidad de ser un usuario pago.

Compatibilidad con audio y video

Otra diferencia clave es la capacidad de cargar archivos de audio y video. Desde la última semana, los usuarios pueden subir un audio para obtener transcripciones inmediatas o un video para recibir respuestas asociadas a su contenido.

Este tipo de interacción resulta especialmente útil para periodistas, investigadores y creadores de contenido, que encuentran en Gemini una solución para procesar materiales multimedia de manera directa. ChatGPT, por ahora, no ofrece la opción de procesar múltiples formatos de entrada en simultáneo.

Capacidad de lectura ampliada

El modelo Gemini 2.5 Pro admite una ventana de contexto de 1 millón de tokens, lo que equivale a unas 750.000 palabras o 1.500 páginas en Word. Esto le permite procesar textos de gran extensión en una sola consulta.

En comparación, GPT-5 Thinking alcanza los 196.000 tokens, es decir, cerca de 147.000 palabras o 294 páginas.

Para dimensionar la diferencia, se calcula que toda la saga de Harry Potter ronda las 1,45 millones de palabras: con Gemini se puede ingresar casi completa, mientras que ChatGPT solo procesa alrededor de un libro y medio.

Generación de imágenes más rápida y consistente

Gemini también desarrolló un sistema para crear imágenes con mayor velocidad y consistencia que el de ChatGPT. Según usuarios, los resultados alcanzan niveles que amenazan incluso a programas de edición profesional como Photoshop.

Aunque ChatGPT ganó notoriedad por generar imágenes de estilo artístico —incluidas las que se hicieron virales con estética de estudio Ghibli—, su rendimiento en velocidad y consistencia es más limitado por capacidad de cómputo. Gemini logra resultados más uniformes y con tiempos de respuesta más cortos.

Creación de videos con audio

En el terreno audiovisual, Gemini fue el primero en lanzar la posibilidad de crear videos hiperrealistas con audio, disponible para usuarios de pago. Se trata del modelo Veo3. Esta función permite generar clips que responden de manera precisa a los pedidos del prompt, sumando narración o efectos sonoros.

ChatGPT cuenta con Sora, un sistema pionero en la creación de videos, pero que hasta ahora no incluye audio ni el mismo nivel de detalle en la ejecución visual. En este aspecto, Gemini marcó un diferencial en el mercado.

Funciones para el público infantil

Finalmente, Gemini incorporó Storybook, una herramienta lúdica orientada a los más chicos. El sistema genera cuentos infantiles hablados, acompañados de ilustraciones y adaptados a la temática elegida por el usuario.

La propuesta busca acercar la inteligencia artificial a un público infantil de forma creativa, con un enfoque narrativo que mezcla audio e imagen. ChatGPT, por el momento, no cuenta con una función equivalente pensada para niños.