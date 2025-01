Pidió un Uber en Montevideo y le llegó un taxi: la empresa responde a la polémica

WhatsApp Image 2025-01-21 at 2.31.23 PM (1).jpeg

Según Labaqui, cuando no hay disponibilidad de autos Uber X, la aplicación ofrece a los usuarios la posibilidad de desplazarse en taxi como alternativa. "Si el usuario no desea realizar un viaje en taxi, puede simplemente cancelar su solicitud sin costos ni penalidades y volver a realizar una nueva", señaló.

Además, destacó que esta medida ha permitido "a los usuarios registrados en la plataforma desplazarse con mayor agilidad y a los taxistas tener una fuente de ganancias extra".

A fines del año pasado, la Intendencia de Montevideo habilitó el ingreso de 200 nuevos choferes de aplicaciones, algo que fue calificado como muy poco por la compañía teniendo en cuenta la demanda de usuarios y cantidad de conductores que aspiraron a manejar en la app.

Denuncian cobros diferentes al que Uber avisa

Según la usuaria, el problema no se limita a la asignación de vehículos, sino también a los cobros realizados. "Me terminaron cobrando el doble de la tarifa que yo había aceptado, por ejemplo, más de 600 pesos por un trayecto que no debería costar más de 250", afirmó en su publicación.

La pasajera explicó que presentó reclamos ante la plataforma luego de haber recibido cargos superiores a los estimados. "Reclamé en cada uno de los viajes que me pasó esto", señaló. Según su testimonio, Uber corrigió la tarifa en uno de los casos, pero se negó a hacerlo en los restantes.

WhatsApp Image 2025-01-21 at 2.31.23 PM (1).jpeg

"Me dijeron que como ya había tenido una devolución en los últimos 30 días, no podían hacer nada más", sostuvo. A raíz de esta situación, la usuaria recomendó a otros pasajeros que revisen cuidadosamente los montos finales de sus viajes y advirtió que dejará de utilizar la aplicación.

Otros usuarios en redes sociales reportaron la misma situación. El creador de contenido Gabriel Valderrama compartió en su cuenta de Instagram que le pasó tres veces. "Me lo solucionaron dos, pero a la tercera ya me dijeron que no me lo podían solucionar", indicó. Según aseguró, "un viaje de 91 a 139 pesos, cuando terminé de hacer el viaje me cobraron 210 pesos". Otros usuarios le comentaron a Gabriel incidentes similares.