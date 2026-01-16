Pre-India AI Impact Summit: un espacio clave para debatir el impacto de la IA en el desarrollo económico y la innovación
La Embajada de la India e Infogain organizarán un evento estratégico en Montevideo el próximo 19 de enero
16 de enero 2026 - 12:08hs
El próximo 19 de enero, Montevideo será sede del Pre–India AI Impact Summit, un evento de gran relevancia que reunirá a autoridades públicas, líderes del sector tecnológico y referentes del ecosistema de innovación para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo económico, la transformación digital y las políticas públicas.
Este encuentro, organizado por la Embajada de la India y la empresa Infogain, se enmarca en el camino hacia el India AI Impact Summit 2026, que se celebrará en Nueva Delhi. Este evento se considera una de las plataformas globales más importantes para analizar el rol de la inteligencia artificial en el crecimiento sostenible, la inclusión digital y las soluciones tecnológicas escalables.
Principales hitos del evento
El evento, que se llevará adelante de 11 a 13 horas en las oficinas de Infogain, contará con la participación de importantes autoridades y especialistas en IA, quienes compartirán sus visiones y experiencias. El discurso de apertura estará a cargo de Ajaneesh Kumar, Embajador de la India ante Argentina y Uruguay, quien presentará la visión estratégica de su país en cuanto a inteligencia artificial, cooperación internacional y desarrollo tecnológico.
Por su parte, Pablo Siris, Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay, ofrecerá una intervención institucional sobre el enfoque nacional en conectividad, innovación digital y las políticas públicas vinculadas a la IA en el país.
Panel de discusión de alto nivel
El evento incluirá un panel de discusión con representantes del sector público y privado, centrado en temas clave como la adopción concreta de la IA, los desafíos regulatorios y de implementación, la escalabilidad de soluciones tecnológicas y las oportunidades de cooperación entre Uruguay, India y empresas globales.
Los panelistas confirmados para este espacio son:
Álvaro Brugnini – ANII
Marcelo Mariño – Infogain
Gabriel Rozman
Gustavo Lasarte – Director de Operaciones, TCS Uruguay
La moderación del panel estará a cargo de Sam Neville.
Ejes temáticos del panel
Durante la discusión, se abordarán los siguientes temas:
Inteligencia artificial y política pública
Casos reales de implementación en empresas y gobierno
Escalabilidad, talento y competitividad digital
Cooperación internacional India–Uruguay en tecnología e innovación
El Pre–India AI Impact Summit se presenta como una oportunidad única para profundizar en los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial trae consigo, y cómo la cooperación internacional entre India y Uruguay puede impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación.