Pre-India AI Impact Summit: un espacio clave para debatir el impacto de la IA en el desarrollo económico y la innovación

El próximo 19 de enero, Montevideo será sede del Pre–India AI Impact Summit , un evento de gran relevancia que reunirá a autoridades públicas, líderes del sector tecnológico y referentes del ecosistema de innovación para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo económico, la transformación digital y las políticas públicas.

Este encuentro, organizado por la Embajada de la India y la empresa Infogain, se enmarca en el camino hacia el India AI Impact Summit 2026, que se celebrará en Nueva Delhi. Este evento se considera una de las plataformas globales más importantes para analizar el rol de la inteligencia artificial en el crecimiento sostenible, la inclusión digital y las soluciones tecnológicas escalables.

El evento, que se llevará adelante de 11 a 13 horas en las oficinas de Infogain, contará con la participación de importantes autoridades y especialistas en IA, quienes compartirán sus visiones y experiencias. El discurso de apertura estará a cargo de Ajaneesh Kumar, Embajador de la India ante Argentina y Uruguay, quien presentará la visión estratégica de su país en cuanto a inteligencia artificial, cooperación internacional y desarrollo tecnológico.

Por su parte, Pablo Siris, Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay, ofrecerá una intervención institucional sobre el enfoque nacional en conectividad, innovación digital y las políticas públicas vinculadas a la IA en el país.

Panel de discusión de alto nivel

El evento incluirá un panel de discusión con representantes del sector público y privado, centrado en temas clave como la adopción concreta de la IA, los desafíos regulatorios y de implementación, la escalabilidad de soluciones tecnológicas y las oportunidades de cooperación entre Uruguay, India y empresas globales.

Los panelistas confirmados para este espacio son:

Álvaro Brugnini – ANII

Marcelo Mariño – Infogain

Gabriel Rozman

Gustavo Lasarte – Director de Operaciones, TCS Uruguay

La moderación del panel estará a cargo de Sam Neville.

Ejes temáticos del panel

Durante la discusión, se abordarán los siguientes temas:

Inteligencia artificial y política pública

Casos reales de implementación en empresas y gobierno

Escalabilidad, talento y competitividad digital

Cooperación internacional India–Uruguay en tecnología e innovación

El Pre–India AI Impact Summit se presenta como una oportunidad única para profundizar en los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial trae consigo, y cómo la cooperación internacional entre India y Uruguay puede impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación.