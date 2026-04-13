X lanzó traducción automática para todas las publicaciones impulsada por su propia IA

X —la red social antes conocida como Twitter— lanzó la traducción automática a nivel mundial para todas las publicaciones de la plataforma. La función, según confirmó Nikita Bier, jefe de Producto de X, permite que cualquier posteo en cualquier idioma llegue a usuarios de todo el mundo en su propio idioma.
Las traducciones están impulsadas por Grok, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por xAI, la empresa de IA del grupo de Elon Musk que también es propietario de X. Según Bier, la calidad de las traducciones "ha mejorado sustancialmente en los últimos meses".
Los usuarios que prefieran leer el contenido en el idioma original pueden desactivar la función. En concreto, la opción está disponible tocando el ícono de engranaje que aparece en cada publicación traducida.
La integración de Grok como motor de traducción es parte del proceso de incorporar las herramientas de xAI al funcionamiento cotidiano de X. Grok ya estaba disponible como asistente de chat dentro de la plataforma; ahora su uso se extiende a una función que afecta directamente la experiencia de lectura de todos los usuarios, sin necesidad de activación previa.