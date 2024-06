Copa América 2024: el probable equipo de Uruguay, de Marcelo Bielsa, para enfrentar a Panamá en el debut

Además, la selección tendrá un entrenamiento que será 15 minutos abierto a la prensa, en horario a definir, y es posible que haya un reconocimiento del campo de juego, lo que hasta este viernes aún no estaba confirmado.

No obstante, de acuerdo a la información que pudo recoger Referí, el entrenador prepara una oncena con Sergio Rochet, Nahitan Nandez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz, Federico Valverde; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

En este equipo están quedando fuera de la formación Josema Giménez en la defensa y en el mediocampo Rodrigo Bentancur.

¿Qué dijo el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, sobre Marcelo Bielsa?

En una charla con Referí, el presidente de la AUF se refirió al trabajo de Bielsa en Uruguay:

"Es un hombre exigente porque quiere darle lo mejor al jugador y al plantel. Él es consciente de la responsabilidad que tiene, y eso también lo traslada a la organización. Y es bueno que así lo haga. Me parece que la exigencia va de acuerdo al jugador uruguayo, a la calidad, a saber que tenemos que trabajar con un grupo muy bueno y que tenemos que respetarlo. Por eso, en ese sentido, 100% de coincidencia y apoyo, que no quiere decir que antes no existiera. Los entrenadores uruguayos, los que han tenido a la selección en los últimos años, siempre han sido en ese caso, también muy exigentes".

Mirá la entrevista completa a Alonso.

¿Cuándo y a qué hora juegan Uruguay vs Panamá en la Copa América 2024?

El partido Uruguay vs Panamá se disputará el domingo 23 de junio y comenzará a la hora 22 de Uruguay.

Se jugará en el Gardens Hard Rock Stadium.

¿Dónde ver Uruguay vs Panamá?

El partido que marcará el debut de Uruguay en la Copa América se podrá ver en Uruguay a través de todas las plataformas.

Estará disponible en todos los cables del país, por streaming en DGO y AUFTV y por televisión abierta satelital en TV Ciudad.

¿Quiénes serán los árbitros en el debut de Uruguay?

El partido que marcará el estreno de los celestes será dirigido por el chileno Piero Maza (Chi).

Además, compondrán el cuerpo arbitral: